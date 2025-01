Metro Brin Canepari, Bruzzone (Rossoverdi): “Dalla giunta nessun aggiornamento sul cronoprogramma”

Genova. Nessun aggiornamento sul nuovo cronoprogramma per la conclusione dei lavori del prolungamento della metropolitana in Valpolcevera. Il neossessore ai Lavori pubblici Ferdinando De Fornari, al primo intervento in consiglio comunale, non ha risposto all’interrogazione posta dal consigliere rossoverde Filippo Bruzzone sulle tempistiche in atto per la realizzazione dell’infrastruttura.

A oggi la fine lavori per la tratta Brin Canepari è stimata, informalmente, alla primavera 2025, con un anno di ritardo rispetto a quanto annunciato in passato dall’amministrazione comunale (estate 2024), ma l’assessore ha dichiarato he per “fornire elementi più approfonditi dovrà prima chiarire aspetti tecnici”.

Una risposta che non ha soddisfatto il consigliere di minoranza Bruzzone: “A Certosa state facendo un ‘paciugo’, cantieri impattanti senza alcun effetto positivo, oggi mi viene a dire che deve ancora approfondire il tema ma mi chiedo come mai non ci sia stato un passaggio di consegne da parte dell’assessore oggi vicesindaco reggente, Pietro Piciocchi, che l’ha nominata assessore”.

De Fornari ha ricordato, comunque, le diverse problematiche che hanno portato al ritardo accumulato nel prolungamento della metropolitana: “Dal ritrovamento di insediamenti archeologici, situazione sbloccata solo a gennaio 2024, a quello di idrocarburi nel terreno, e non secondaria la problematica relativa al rapporto con il raggruppamento temporaneo d’imprese”.

De Fornari aggiunge: “A questo proposito è in atto un impegnativo lavoro con il collegio consultivo tecnico e su un paio di punti si è espresso dando ragione al Comune di Genova, ma questo non risolve il problema dei ritardi, stiamo esaminando tutte le possibilità che ci consentano di recuperare sui tempi”.