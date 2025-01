Genova. L’avvicinamento di un’ampia saccatura all’Europa centrale determina un netto aumento della ventilazione meridionale, con forti correnti di Libeccio che spireranno sul Mar Ligure, portando piogge e mareggiate sul settore centro-orientale.

Previsioni meteo Genova e Liguria giovedì 2 gennaio

Avvisi

Già dal mattino aumento della ventilazione meridionale, con raffiche di libeccio fino a forti (50-60 km/h) sui capi esposti del ponente e settore marino adiacente. Ulteriore incremento dell’intensità in serata, con interessamento di tutto il Mar Ligure da Ponente a Levante e con raffiche di burrasca forte (80-90 km/h) al largo dell’Imperiese e sui capi esposti della provincia. Mare agitato (fino a 3 metri di onda significativa) sul settore centro-orientale in serata.

Cielo e fenomeni

Inizialmente cieli sereni o poco nuvolosi a ponente, con velature diffuse da metà mattinata e per tutto l’arco della giornata. Ancora rovesci localmente moderati tra il Genovese e lo Spezzino già dalla notte, dapprima sia sul settore costiero che nell’interno ma in graduale spostamento verso l’interno conseguentemente all’aumento della ventilazione di libeccio.

Venti

Correnti di libeccio in graduale intensificazione nel corso della giornata, con raffiche localmente a carattere di burrasca sul Mar Ligure

Mari

Inizialmente tra poco mossi e mossi, in aumento nel corso della giornata specialmente sul centro-levante, dove in serata sarà diffusamente agitato.

Temperature

Generalmente stazionarie, in calo le minime sul ponente costiero. Costa: minime +7°C/+12°C – massime +12°C/+15°C. Interno: minime -1°C/+7°C – massime +5°C/+13°C

Previsioni meteo Genova e Liguria venerdì 3 gennaio

Avvisi

Libeccio localmente ancora a carattere di burrasca nel corso della notte; successiva rotazione delle correnti dai quadranti settentrionali, localmente forti agli sbocchi vallivi del settore centrale.

Cielo e fenomeni

Ultimi rovesci a levante nel corso della nottata; graduali schiarite già dal mattino, in particolare a ponente dove i cieli risulteranno sereni o poco nuvolosi.

Venti

Libeccio localmente ancora a carattere di burrasca nel corso della notte; successiva rotazione delle correnti dai quadranti settentrionali, localmente forti agli sbocchi vallivi del settore centrale.

Mari

Inizialmente agitato a Levante, in graduale scaduta nel corso della giornata fino a mosso in serata.

Temperature

Minime in calo (in serata), massime in lieve aumento.

Previsioni meteo Genova e Liguria sabato 4 gennaio

Giornata variabile, con precipitazioni deboli sparse nella seconda parte del dì, a carattere nevoso sulla dorsale Reixa-Beigua e Val d’Aveto. Da nuvoloso a molto nuvoloso altrove. Temperature in calo. Seguire i prossimi aggiornamenti.