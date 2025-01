Genova. Transito di un nuovo sistema frontale sull’Europa, prima di un miglioramento sul Mediterraneo occidentale dato dalla rimonta dell’anticiclone subtropicale. Ecco le previsioni meteo di Limet per la Liguria valide per oggi e i prossimi giorni.

Previsioni meteo Genova e Liguria giovedì 9 gennaio

Avvisi

Cielo e Fenomeni

Nella notte rovesci sparsi a carattere moderato su buona parte della regione, da Ponente a Levante; intensificazione dei fenomeni sul centro-levante nelle prime ore del mattino, con possibile attività convettiva associata al passaggio frontale tra il Tigullio e lo Spezzino.

Nel corso della mattinata graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche, dapprima a Ponente dove tra le nubi farà capolino il sole, e in seguito sul resto della regione dove però permarrà nuvolosità diffusa specialmente nell’interno di Levante, dove i cieli risulteranno da molto nuvolosi a coperti durante tutto l’arco della giornata.

Venti

Libeccio teso nella notte e in mattinata, localmente oltre 60-70km/h sul settore costiero del Levante, oltre 80km/h sui crinali esposti dell’Appennino orientale. Nel corso della giornata rotazione dai quadranti settentrionali sul settore centrale, mentre intensificheranno le correnti di Libeccio al largo dell’Imperiese, con raffiche fino a 70-80 km/h.

Mari

Molto mosso, localmente agitato a Levante e al largo.

Temperature

Generalmente stazionarie. Sulla costa minime +7°C/+13°C – massime +13°C/+18°C. Nell’interno minime +2°C/+10°C – massime +7°C/+14°C

Previsioni meteo Genova e Liguria venerdì 10 gennaio

Avvisi

Nessuno

Cielo e fenomeni

Nubi basse sparse su tutta la regione, ma senza fenomeni associati.

Venti

Da deboli a moderati con direzione variabile.

Mari

Molto mosso

Temperature

Minime in calo (in serata), massime in aumento.

Previsioni meteo Genova e Liguria sabato 11 gennaio