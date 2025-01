Liguria. Meteo all’insegna del sole e del freddo oggi, 13 gennaio, e nei prossimi giorni a Genova e in Liguria. Come spiega il centro meteo Limet prosegue l’espansione dell’alta pressione sull’Europa centrale, determinando cieli limpidi sull’Italia settentrionale, e ancora per qualche giorno temperature lievemente sotto media per via di aria più fredda in discesa dalla parte orientale del continente.

Il meteo di oggi, lunedì 13 gennaio, a Genova e in Liguria

Avvisi

Venti forti da nord, con raffiche fino a 80-90 km/h sul settore centro-occidentale della costa e sui crinali, specialmente in serata.

Cielo e Fenomeni

Cieli pressoché sereni per tutta la giornata sulla Liguria. Possibile transito di qualche nube sul settore centrale in serata.

Venti

Moderati sul Levante (forti sui crinali dell’Appennino) dai quadranti settentrionali, tra moderati e forti sul settore centro-occidentale della costa e sui crinali, con raffiche fino a 80-90 km/h in serata.

Mare

Poco mosso o stirato sul centro-levante, mosso a ponente e fino ad agitato al largo.

Temperature

Generalmente stazionarie.

Costa: Min: +3°C/+10°C – Max: +8°C/+15°C

Interno: Min: -7°C/+3°C – Max: 0°C/+10°C

Il meteo di domani, martedì 14 gennaio, a Genova e in Liguria

Cielo e Fenomeni

Copertura nuvolosa più consistente sul centro-levante interno, nubi sparse sui versanti costieri adiacenti; giornata nuovamente soleggiata a Ponente.

Venti

Forti (loc. 80-90 km/h) dai quadranti settentrionali in nottata e al mattino su Liguria centro-occidentale e sui crinali appenninici; in graduale calo nel corso della giornata.

Mare

Poco mosso o stirato sul centro-levante, mosso a ponente e fino a molto mosso al largo.

Temperature

Stazionarie.

Il meteo di mercoledì 15 gennaio, a Genova e in Liguria

Giornata stabile e soleggiata, con qualche nube sparsa nell’interno di levante. Venti tra deboli e moderati con direzione variabile, in rotazione ed intensificazione dai quadranti settentrionali in serata. Mare poco mosso. Temperature massime in aumento.