Genova. Il secondo fine settimana di gennaio porta l’inverno in Liguria, con giornate caratterizzate da cieli sereni e temperature in drastico calo. Un intermezzo artico che si preannuncia breve, visto che da martedì il termometro inizierà a risalire, ma per le giornate di domenica e lunedì il freddo sarà protagonista indiscusso, complici anche i forti venti.

“Un prepotente ingresso di correnti di origine artica, secche e fredde, porterà un sensibile calo delle temperature e condizioni di cielo terso, destinate a perdurare per buona parte della settimana entrante”, confermano da Arpal.

Il responsabile è un fronte di aria artica in discesa dal Bassopiano Sarmatico, al confine tra Russia europea e Repubbliche Baltiche, che fa scendere il termometro anche di 10°C. Attesa dunque neve anche a quote collinari. Domenica e lunedì i venti di tramontana spireranno per l’intera giornata con raffiche di burrasca fino a 70-80 km/h su tutte le zone, aumentando il disagio per freddo.

A Genova domenica le temperature sono scese a sfiorare i 3 gradi, e in generale le temperature massime sono in calo, con valori compresi tra 8 e 13 gradi lungo la fascia costiera, tra 3 e 9 gradi nelle vallate interne, dove si assiste al fenomeno della galaverna, la cosiddetta “nebbia ghiacciata”.

Il piano freddo del Comune di Genova

Per far fronte a potenziali emergenze freddo il Comune di Genova ha attivato, da dicembre, un piano specifico che prevede l’apertura delle strutture di accoglienza – 100 in totale i posti letto attivati in città – dalle 18.30 alle 9.00 e la possibilità per persone in difficoltà di cenare, dormire e lavarsi. In vico Chiusone, al Campasso, è inoltre possibile accedere con gli animali domestici.

In parallelo, le unità territoriali di strada portano avanti il loro lavoro attraverso l’intervento degli educatori per supportare, aiutare e accompagnare le persone verso un luogo di protezione. In caso di emergenze le forze dell’ordine attiveranno il Pronto Intervento Sociale, così da segnalare persone in condizione di fragilità per strada che necessitano di accoglienza.