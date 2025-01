Liguria. Breve fase anticiclonica in attesa di una modesta perturbazione che interesserà la Liguria nella giornata di giovedì. Lo annuncia il Limet, Associazione ligure di meteorologia nelle previsioni per oggi con la tendenza per i prossimi giorni.

Al mattino cielo sereno o al più velato sul centro-Ponente, mentre a Levante insisterà una nuvolosità moderata in un contesto comunque asciutto. Nel pomeriggio ancora velature a Ponente, qualche nube bassa in più sul settore costiero centro-orientale, mentre il cielo sarà per lo più sereno nelle vallate interne. Venti moderati dai quadrati orientali. Mare molto mosso ma moto ondoso in graduale calo. Temperature minime in calo sulla costa tra +6 e +10°C, nell’interno tra +1 e +6°C. Massime stazionarie sulla costa tra +12 e +16°C, nell’interno tra +8 e +12° C.

Giovedì 30 gennaio

Rapido aumento della nuvolosità in giornata con possibili deboli precipitazioni più probabili sul centro-Ponente, nevose sopra i 500-600 metri. A Levante nuvoloso ma più asciutto. L’evoluzione è comunque incerta. Venti moderati da nord su centro-Ponente, da sud-est a Levante. Mare mosso o a tratti molto mosso. Temperature in diminuzione.

Venerdì 31 gennaio

Ancora residue piogge sul settore centrale in attenuazione nel corso del giorno. Altrove cielo nuvoloso. Temperature stazionarie.