Genova. Nelle ore antelucane cielo in prevalenza poco nuvoloso. Nubi in aumento in mattinata sulla fascia costiera, mentre avremo situazioni nebbiose sui versanti padani centro-occidentali. Non si escludono pioviggini o episodi di nevischio sui valichi. Nel pomeriggio tempo asciutto a ponente, qualche pioviggine o debole pioggia sul settore centro-orientale con nevischio oltre gli 800 metri.

Situazione: Aria più fredda in arrivo dall’est europeo sarà subito incalzata da correnti più umide in risalita dal mare che determineranno alcune precipitazione sulla nostra regione durante il fine settimana. Deciso peggioramento lunedì 6 con piogge anche intense.

Venti: Deboli o moderati da nord sul settore centro-occidentale della costa; si dispongono da sud est al largo a levante, mentre lungo le coste i venti saranno deboli variabili.

Mari: Generalmente mosso.

Temperature: In diminuzione sia le minime che le massime

Costa: Min: +5°C/+8°C – Max: +9°C/+14°C

Interno: Min: -3°C/+1°C – Max: +2°C/+7°C