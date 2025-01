Liguria. Diversi fronti perturbati interessano il Nord Italia in questi giorni, prima di un rinforzo dell’alta pressione che porterà maggiore stabilità dalla prossima settimana. Il Limet, Associazione ligure di meteorologia, segnala Libeccio forte e al mare agitato specie sulla riviera di Levante, con rinforzo sul resto della regione dal pomeriggio.

Oggi al mattino tempo sostanzialmente asciutto con cielo sereno o al più velato su imperiese, maggiori annuvolamenti verso Levante. Pomeriggio senza variazioni significative mentre in serata avremo un generale aumento dell’instabilità con possibili rovesci, più probabili sul settore centro-orientale.

Temperature generalmente stazionarie sulla costa minima tra +6 e +11° C, nell’interno tra +4 e +8°C. Massime sulla costa tra +11° e +15°C e nell’interno tra +7 e +12°C.

Giovedì 9 gennaio

Prosegue il Libeccio forte al largo con mare molto mosso. Prima parte della giornata con precipitazioni diffuse sul centro-levante, maggiori schiarite a ponente. Migliora nel corso della giornata anche a levante. L’evoluzione è comunque molto incerta. Venti moderati da Sud-Ovest su centro-levante regionale con rinforzi sul Mar Ligure in calo nel corso della giornata. Mare molto mosso. Temperature in lieve calo.

Venerdì 10 gennaio

Tempo asciutto e cielo parzialmente nuvoloso. Temperature stazionarie.