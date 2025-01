Liguria. Il meteo del weekend a Genova e in Liguria vedrà un aumento delle nubi e qualche precipitazione tra domenica e lunedì a causa della risalita di una depressione dal Mediterraneo verso nord. Vento sempre forte, secondo le previsioni del centro meteo Limet.

Il meteo del weekend in Liguria e a Genova: oggi sabato 18 gennaio

Al mattino nubi alte o velature lungo le coste, addensamenti più consistenti sui versanti padani senza piogge. Nel pomeriggio nubi irregolari su tutta la regione; non si esclude qualche debole pioggia in risalita dal mare verso le coste in serata.

Venti forti o molto forti da nord con punte attorno a 70-80km/h sul settore centro-occidentale della costa e valichi corrispondenti, moderati da nord-est a levante. Mare stirato sotto costa a Levante, mosso o molto mosso al largo e sull’Imperiese per onda corta da est.

Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, massime in aumento su Tigullio e Imperiese, pressoché stazionarie sul settore centrale: saranno comprese sulla costa tra 4 e 16 gradi, nell’interno tra -4 e 9.

Il meteo di domenica 19 gennaio

Il meteo del weekend in Liguria vedrà al mattino di domenica 19 gennaio qualche pioggia lungo la costa savonese. Deboli nevicate sui versanti padani corrispondenti oltre i 400-500 metri, ma in attenuazione già prima di mezzogiorno, tempo asciutto sul resto della regione. Nel pomeriggio nubi irregolari ovunque e tempo asciutto a parte qualche fiocco di neve sulle Alpi Liguri.

Venti molto forti da nord sul settore centro-occidentale della costa e valichi retrostanti, deboli o moderati da nord-est a levante. Mare stirato sotto costa, mosso o molto mosso al largo. Temperature in calo specie sul settore centro-occidentale.

Le previsioni meteo per lunedì 20 gennaio

Piogge probabili a ponente, quota neve in rialzo fino a 1000 metri. Lieve aumento termico ma ancora ventilazione sostenuta da nord sul centro-ponente della regione.