Genova. Tentato omicidio: è questa l’ipotesi di reato formulata dalla procura in relazione alla brutale aggressione subita all’alba del primo gennaio da Pablo Edoardo Laniz Vargas, 43enne cittadino ecuadoriano trovato esanime e in una pozza di sangue in via Jori, a Certosa.

Stando ai primi accertamenti dei carabinieri, coordinati dal pubblico ministero Marcello Maresca, l’uomo avrebbe subito un vero e proprio pestaggio, forse un raid punitivo, da parte di persone che lo hanno massacrato a calci, pugni e a sprangate.

L’uomo è ancora ricoverato in rianimazione all’ospedale Galliera, dove era stato portato d’urgenza mercoledì mattina con ferite gravi al viso e alla testa, ed è considerato in pericolo di vita. Inizialmente si sospettava potesse essere caduto, visto anche il tasso di alcol nel sangue, ma una volta arrivato in ospedale i medici hanno capito che le ferite erano compatibili con dei colpi, alcuni inferti con particolare violenza. A chiamare il 112 era stato un passante che aveva notato il corpo in strada, immobile, poi i sanitari avevano avvisato i carabinieri.

Tra le ipotesi prese in considerazione dagli inquirenti c’è quella che il pestaggio possa dipendere proprio dall’ubriachezza, e che l’uomo possa avere infastidito o molestato qualcuno. Una lite degenerata in violenza, insomma, ma non si esclude neppure la pista degli stupefacenti. Il 43enne ha infatti precedenti per droga, ed è possibile anche che si sia trattato di un regolamento di conti legato allo spaccio. Gli inquirenti stanno passando al setaccio i filmati delle videocamere di sorveglianza della zona per ricostruire l’accaduto e risalire ai responsabili.