Massacrato di botte e lasciato in strada in una pozza di sangue: 43enne in rianimazione al Galliera

Genova. Un vero e proprio e pestaggio in mezzo alla strada che ha lasciato la vittima, un uomo di 43 anni, sanguinante e privo di conoscenza in mezzo alla strada. È successo all’alba del primo gennaio a Certosa, e i carabinieri stanno indagando per capire cosa sia esattamente accaduto e risalire ai responsabili.

L’uomo, un cittadino ecuadoriano, è stato notato intorno alle 7 della mattina del primo dell’anno da un passante disteso in strada in via Jori, il volto e la testa insanguinati. È stata chiamata l’ambulanza, che ha accompagnato il ferito all’ospedale Galliera, ma quando i medici hanno iniziato a esaminarlo si sono accorti che le ferite che aveva al cranio non erano compatibili con una caduta, come si supponeva inizialmente, quanto piuttosto con un pestaggio.

A quel punto sono stati avvisati i carabinieri, che hanno avviato le indagini. Gli esami tossicologici hanno evidenziato che l’uomo aveva bevuto molto nel corso della serata, e tra le ipotesi prese in considerazione dagli investigatori c’è quella di una lite alimentata dall’alcol e degenerata in violenza.

I militari stanno vagliando i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona per intercettare fotogrammi che possano avere ripreso l’aggressione e il o i responsabili.