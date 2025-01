Marina Chiavari gestirà i parcheggi a pagamento anche nel 2025: “Nessun aumento delle tariffe”

Chiavari. Marina Chiavari, anche per il 2025, gestirà il sistema dei parcheggi a pagamento cittadini. Approvata dalla giunta, a fine anno, la relativa delibera.

“Per il 2025 non abbiamo previsto aumenti generali delle tariffe dei parcheggi blu, che rimangono invariate – dichiara l’assessore alla polizia locale, Paolo Garibaldi – Restano gratuiti gli stalli blu per i veicoli a servizio delle persone invalide, per i mezzi dell’Asl 4 dedicati alle cure palliative e per i veicoli elettrici dei residenti. Confermate anche le tariffe agevolate per i residenti al park Cattaneo e al park Assarotti, quella estiva per i residenti sul lungomare, ad 1,50 euro al giorno, quella per le strutture alberghiere sempre sul fronte mare, a 2 euro al giorno, e l’abbonamento per i clienti degli alberghi nel parcheggio Cattaneo, a 10 euro al giorno”.

“Grazie alla gestione diretta affidata a Marina Chiavari dal 2018, il Comune ha registrato nel corso degli anni risultati economici importanti. Gli incassi del 2024 sono molto positivi, abbiamo introitato 2.921.992,55 euro rispetto ai 2.812.093,26 euro del 2023 e ai 2.634.727,41 euro del 2022 pari – commenta la vicesindaca e assessora al Bilancio, Michela Canepa – È chiaro che la nostra scelta di passare alla gestione pubblica, negli ultimi cinque anni, ha portato nelle casse comunali 5 milioni di euro netti in più rispetto a quella privata precedente che, ricordiamo, era stata difesa a spada tratta dalla minoranza formata da Levaggi e da Garibaldi. Il gruppo consiliare Noi di Chiavari denunciò l’ente addirittura all’Anac per cercare di bloccare l’operazione. I cinque ultimi bilanci consentono di affermare la bontà della nostra scelta a favore dei cittadini chiavaresi, che hanno così potuto beneficiare di maggiori servizi senza subire aumenti per le rette degli asili, dei trasporti, delle mese, dell’Imu e una maggiore manutenzione delle nostre strade, nonostante la pesante inflazione subita dal nostro paese in questi anni. Un esempio virtuoso di come amministrare e gestire le risorse pubbliche con efficienza e trasparenza, offrendo servizi di qualità, senza aumentare i costi, smentendo così coloro che vorrebbero la restaurazione”.