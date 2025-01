Consulenze in regione, il Partito Popolare del Nord scarica Maria Antonietta Cella: “Non è una nostra tesserata”

Genova. Non sono passate inosservate le notizie, rilanciate da Genova24, delle due consulenze assegnate da Regione Liguria per oltre 91mila euro per altrettanti incarichi annuali a Maria Antonietta Cella, ex sindaca di Santo Stefano d’Aveto e candidata presidente della Regione alle ultime elezioni col Partito Popolare del Nord, e all’attuale sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro, ex parlamentare della Lega.

Dopo le polemiche politiche tra maggioranza e opposizione, però, scoppia il caso con il Partito Popolare del Nord, che di fatto scarica Maria Antonietta Cella, sua candidata per le scorse regionali: “Il Partito Popolare del Nord si dissocia dalla nomina da parte del Presidente Bucci della Signora Maria Antonietta Cella – inizia il comunicato stampa divulgato in queste ore dalla sede del partito – Solo due mesi fa si sono tenute in Liguria le elezioni regionali e il Partito Popolare del Nord è stata l’unica forza autonomista a presentarsi portando la parola Nord nella scheda elettorale. Su 9 candidati l’unica donna era la nostra. La candidata Presidente è stata la signora Maria Antonietta Cella. Ora, a distanza di soli 2 mesi dal voto, il Partito Popolare del Nord prende atto che la Signora Cella ha ricevuto un incarico dal Presidente Bucci remunerato con l’importo di 90 mila euro per gli anni 2025 e 2026“.

Questi i fatti, appunto, e queste le reazioni. “A questo punto, si impongono 3 considerazioni – commentano dal Ppn – La prima: il nostro Partito evidentemente si è rivelato per la Signora Cella come un trampolino di lancio verso incarichi istituzionali prestigiosi e ben retribuiti. Ciò osservato, ribadiamo che il nostro partito non ha rapporti con il Presidente Bucci e la Signora Cella non è una nostra tesserata“.

Ma non solo: “La seconda considerazione che facciamo – continuano la nota stampa – è che 90 mila euro sono una somma rilevante per chiunque, non siamo di fronte a un rimborso spese simbolico. Se pensiamo alle 7 liste di centrodestra che hanno sostenuto Bucci, notiamo che la Signora Cella, un’avversaria, è stata valorizzata con questo incarico. La terza: ci chiediamo quando il Presidente Bucci abbia deciso di conferire questo incarico a un’avversaria politica, quando, cioè, nel corso di una brevissima campagna elettorale sia stato folgorato dalle qualità professionali ed umane della signora Cella. Ricordiamo che il Presidente ha vinto per 8 mila voti su 616 mila votanti, e sappiamo che è stata una dura battaglia, voto su voto, preferenza su preferenza”.

Interrogativi che lasciano in sospeso diverse questioni. Ma la certezza è che in questa storia il Ppn pare essere del tutto marginale: “Tutta la vicenda è avvenuta ad insaputa del partito – scrivono – partito che si dichiara totalmente estraneo a quanto è avvenuto”.