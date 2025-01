Genova. Un fiume di persone di tutte le età e nazionalità ha invaso le strade del centro di Genova per la tradizionale Marcia della pace organizzata dalla Comunità di Sant’Egidio. Almeno 3mila in corteo da piazza della Nunziata a piazza Matteotti dietro lo striscione La pace è il futuro, retto simbolicamente dai bambini.

“Il vero messaggio è che il momento è molto doloroso e c’è bisogno di una risposta molto seria da parte di tutti noi – spiega Sergio Casali, portavoce della Comunità di Sant’Egidio a Genova -. Viviamo in un mondo in cui la guerra drammaticamente è stata riabilitata come concetto e come pratica. Il tema della pace può tornare a essere un tema popolare, come è stato dopo la Seconda guerra mondiale, animato dal dolore di tanta gente che la guerra la conosceva”.

Anche quest’anno a caratterizzare la marcia sono stati i fogli con la scritta pace in diverse lingue e i cartelli coi nomi dei tanti Paesi segnati dai conflitti: Gaza e Ucraina quelli col maggiore risalto mediatico, ma anche Burkina Faso, Colombia, Myanmar, Iraq, Nigeria, Somalia, Libia, Haiti, solo per citarne alcuni.

“Oggi noi vediamo in questa marcia persone ucraine, palestinesi, siriane, africane, di tanti Paesi del mondo in cui la guerra è ancora realtà, tanto che loro sono dovuti scappare – sottolinea Casali -. Ci ricordano che ancor oggi il war never again che ha animato la politica europea dopo la Seconda guerra mondiale dovrebbe tornare d’attualità, e anche le parole di papa Francesco tornano a sollecitarci su questo tema”.

La giornata si è aperta alle 15.15 nella basilica dell’Annunziata con le celebrazioni presiedute dall’arcivescovo Marco Tasca per la Giornata mondiale della pace. Il coro delle voci bianche del Carlo Felice ha tenuto un concerto per la pace, poi Tasca ha commentato il messaggio di papa Francesco. Alle 18.00, dopo la marcia nel centro cittadino, la messa celebrata dall’arcivescovo nella solennità di Maria Madre di Dio.

Il tema della guerra si intreccia a quello delle migrazioni e dell’accoglienza, tutti fronti su cui Sant’Egidio sarà attiva anche nel 2025 appena iniziato. “Siamo impegnati livello internazionale in tante operazioni di mediazione, pensiamo al Sudan, ma anche sui territori per provare a diffondere la cultura della pace in tante situazioni: vuol dire lavoro per il valore della vita, per l’abolizione della pena di morte, ma anche impegno alla diffusione di un clima di solidarietà e amicizia internazionale. Noi siamo animati da quelle parole antiche che aveva fatto sue Don Milani I care, che potremmo declinare al plurale we care: ci interessa, ci sta a cuore. È il contrario del disinteresse e della disinformazione che vediamo oggi intorno a noi”, conclude Casali.