Mantova-Sampdoria (2-2): l’ex pareggia, Trimboli subito dopo Mancuso infila i blucerchiati

Mantova 2 (50′ Mancuso, 53′ Trimboli) – Sampdoria 2 (22′,24′ Depaoli)

79′ Oudin ci prova dalla grande distanza, palla alta di poco ma Festa in controllo.

78′ Ancora Depaoli, controllo e girata in semirovesciata nel cuore dell’area. Pallone murata dalla difesa.

75′ Segnali dalla Sampdoria che dopo una fase di difficoltà da qualche minuto prova ad attaccare con costanza il Mantova.

73′ Occasione Sampdoria! Akinsanmiro si trova a tu per tu con Festa ma in posizione defilata. Il portiere chiude bene sul primo palo e para.

70′ Ultimi due cambi nel Mantova: Galoppini per Bragantini, Debenedetti (ligure ex Finale e giovanili Genoa) per Mensah.

69′ Ci prova la Sampdoria, Beruatto crossa dall’altra parte per l’onnipresente Depaoli che calcia di prima inquadrando la porta. Para Festa.

68′ Vieira dalla metà campo della Sampdoria riceve da Oudin e lancia direttamente tra le braccia di Festa. Sampdoria decisamente inceppata.

67′ Beruatto ammonito.

65′ Niang ci prova dalla distanza. Palla in curva.

64′ Esce Bellemo, autore di una prova anonima come troppo spesso quest’anno, al suo posto Vieira. Esce anche Venuti, entra Oudin.

62′ Fiori per Maggioni, Radaelli per Ruocco, De Maio per Redolfi. Questi i cambi operati da Possanzini.

59′ Mancuso da appena dentro l’area calcia al volo un pallone rimbalzante e prova a cercare l’angolo alla sinistra di Vismara. Palla fuori di poco. L’assenza di gioco della Sampdoria, mascherata dai due goal episodici del primo tempo, ora sembra palesarsi in maniera clamorosa.

55′ Mantova scatenato, Mensah da posizione defilata calcia verso Vismara. Il portiere para.

53′ Trimboli! Il Mantova pareggia: azione insistita, il pallone rimane in area. Il centrocampista si avventa sul pallone e lo scaglia alle spalle di Vismara. Il giocatore di Sampierdarena e cresciuto nella Samp non esulta.

51′ Giallo per Curto che ferma una

50′ Il Mantova accorcia le distanze. Difesa blucerchiata sbilanciata in avanti. Mensah serve dalla sinistra Mancuso che si trova da solo al centro dell’area, mira e centra l’angolino basso alla destra di Vismara. Sui tre goal decisamente maggiori le colpe delle difese che i meriti degli attacchi.

49′ Bella punizione

48′ Burrai alza troppo il braccio in uno scontro di gioco a centrocampo, ammonito il capitano del Mantova.

46′ Si riparte, nell’intervallo Semplici deve cambiare estremo difensore. Entra Vismara al posto di Ghidotti, probabilmente fermato da qualche problema fisico.

Secondo tempo

45′ +2 Finisce il primo tempo: una Sampdoria cinica chiude avanti di due reti la prima parte di gara grazie a una doppietta di Depaoli. Il Mantova fa possesso ma riesce raramente a perforare una formazione blucerchiata molto corta e attenta a non scoprirsi. Nel finale però i lombardi vanno vicinissimi ad accorciare con un colpo di testa che si infrange sul palo.

45′ +1 Brivido per Ghidotti! Redolfi colpisce di desta a incrociare, palo. Mancuso manca il tap-in per un soffio. Riccio e Curto liberano.

45′ Due minuti di recupero. Intanto Bellemo spende un fallo da ammonizione per fermare il contropiede del Mantova. Anche lui non ci sarà contro il Cosenza.

44′ Ancora un retropassaggio suicida del Mantova, questa volta Festa riesce a spazzare.

42′ Bella verticalizzazione improvvisa di Akinsanmiro per Meulensteen che si inserisce alle spalle della difesa, Festa esce fuori dall’area e respinge con i piedi.

35′ Trimboli calcia dalla distanza, Ghidotti si distende e devia in calcio d’angolo.

32′ Niang lavora un bel pallone per Depaoli, gran tiro dalla distanza di poco fuori. Sfiora la tripletta.

30′ Il Mantova prova a buttarsi in avanti ma i blucerchiati chiudono bene tutti gli spazi.

24′ Raddoppio fulmineo blucerchiato! Errore clamoroso di Maggioni che effettua un retropassaggio per Festa sul quale si avventa Depaoli che, tutto solo, firma la doppietta.

22′ Sampdoria in vantaggio! Veroli riceve sulla sinistra e mette rasoterra al centro. Il capitano si trova tutto solo davanti a Festa e non sbaglia. 0-1 al Martelli!

18′ Akinsanmiro recupera un bel pallone nei pressi dell’area, serve poi Bellemo. Tiro debole e respinto, ci prova poi Venuti dalla distanza ma non basta per impensierire Festa. La Sampdoria prova ad alzare il baricentro.

16′ Niang guadagna una punizione sulla trequarti in posizione defilata. Beruatto calcia bene verso l’area piccola, ma la difesa biancorossa respinge.

14′ Il Mantova verticalizza, Mensah con un controllo orientato manda fuori giri Riccio e calcia in porta. Tiro letto bene da Ghidotti sul primo palo.,

10′ Palla dalle retrovie per Depaoli, il portiere Festa esce di testa anticipando per poco il capitano sampdoriano.

9′ Venuti interviene in ritardo su Mensah. Ammonito, era diffidato: salterà la partita contro il Cosenza,

5′ Sampdoria guardinga, il Mantova prova a far possesso come diktat di mister Possanzini. Cross di Ruocco respinto dalla difesa blucerchiata, poi anche il tiro di Bragantini viene murato.

Nota tattica: l’inserimento del nuovo acquisto Curto al centro della difesa consente a Semplici di far tornare Meulensteen al suo ruolo naturale di centrocampista centrale. Il Mantova prova sempre a partire dal basso e gioca molto con il portiere, all’andata la Samp aveva creato le occasioni pericolose pressando alto.

1′ Fischio di inizio. Mantova incaricato del calcio di inizio.

Primo tempo

23^ giornata del campionato di Serie B. La Sampdoria deve cercare punti salvezza. Per farlo Semplici sceglie come unica punta Niang, con alle sue spalle Akinsanmiro e Depaoli. Bisognerà vedere come si disporranno i giocatori una volta iniziata la partita. Nel Mantova, due giocatori genovesi cresciuti nella Sampdoria. Si tratta di Giordano, da poco passato ai lombardi, e Trimboli, centrocampista che aveva esordito nell’ultimo anno di Serie A dei blucerchiati.

Formazioni ufficiali

Mantova (4-2-3-1): Festa; Maggioni, Redolfi, Cella, Giordano; Trimboli, Burrai; Bragantini, Mancuso, Ruocco; Mensah. A disposizione: Sonzogni, Brignani, De Maio, Solini, Muroni, Wieser, Fedel, Artioli, Radaelli. Allenatore: Possanzini.

Sampdoria (3-4-2-1) Ghidotti; Riccio, Curto, Veroli; Venuti, Meulensteen, Bellemo, Beruatto; Depaoli, Akinsanmiro; Niang. A disposizione: Vismara, Scardigno, Ioannou, Vulikic, Ferrari, Yepes, Oudin, Vieira, Coda, Leonardi, Sekulov, Pedrola. Allenatore: Semplici.

Arbitro: Aureliano, Assistenti: Luciani e Galimberti, IV uomo: Maccarini, VAR: Minelli, AVAR: Dionisi.

Era il 27 ottobre. Sono passati ormai tre mesi dall’ultima vittoria della Sampdoria. Proprio contro il Mantava la squadra allenata allora da mister Sottil giocava una buona partita meritando la vittoria per 1 a 0, goal di Kasami. Da allora però un crollo verticale che ha condotto la squadra blucerchiata in zona playout. Una serie di prestazioni così negative che hanno portato al secondo esonero dopo quello di Pirlo e alla chiamata di Semplici. L’ex allenatore della Spal non è però riuscito a invertire la rotta. Accardi si sta muovendo sul mercato per rattoppare una stagione che senza una svolta potrebbe portare per la prima volta il club in Serie B.