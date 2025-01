Niente numero legale, e in consiglio comunale “salta” la delibera sulle antenne 5G

Genova. Mancanza del numero legale e in consiglio comunale a Genova è saltata la votazione della delibera su regolamento per l’installazione delle antenne 5G. Con solo 19 consiglieri di maggioranza presenti in aula rossa, a fronte dei 20 necessari per lo svolgimento della seduta, la minoranza è uscita per evidenziare la mancanza del numero legale, una situazione che potrebbe verificarsi sempre più spesso, da qui alle prossime elezioni comunali.

Questo perché con la più o meno recente migrazione di diversi consiglieri di centrodestra al gruppo Misto e al nuovo gruppo Progetto al centro, il rapporto tra maggioranza e minoranza si è di fatto assestato su un 20 a 20, con il vicesindaco reggente Pietro Piciocchi che non ha diritto di voto, e che comunque non era presente in aula al momento della conta. Oggi, con l’assenza di Davide Falteri (Vince Genova) il centrodestra si è trovato nell’impossibilità di garantire da solo il numero legale.

Stop al regolamento sulle Antenne

L’uscita dall’aula delle opposizioni è arrivato al momento della votazione sul nuovo regolamento comunale per l’installazione di impianti di teleradiocomunicazione, vale a dire il documento con cui l’amministrazione civica provava a fare ordine sul tema delle antenne per la telefonia mobile di tecnologia 5G, il cui numero è in costante crescita sul territorio comunale. Il testo licenziato in commissione la scorsa settimana ha trovato diverse critiche da parte dell’opposizione che in sede di Consiglio comunale ha presentato ordini del giorno e mozioni finalizzate a introdurre limitazioni e divieti per le installazioni nei luoghi cosiddetti sensibili – scuole, ospedali, rsa e impianti sportivi – rimaste nel testo della giunta possibili seppur con una procedura rafforzata.

La distanza tra la posizione espressa dall’assessore Mario Mascia, promotore del regolamento, e i consiglieri di opposizione, si è misurata sull’interpretazione dell’inquadramento della norma nazionale: la legge statale che demanda ai comuni la possibilità di regolamentare in materia, esclude la possibilità di estendere divieti generici mentre consente alla civiche amministrazioni di minimizzare l’esposizione ai campi elettromagnetici per i siti considerati appunto sensibili. Secondo l’assessore questo significherebbe l’impossibilità di nuovi divieti mentre secondo i consiglieri Mattia Crucioli (UplC), Bruzzone Filippo (Lrv) e Bruzzone Rita (Pd), vorrebbe dire la possibilità di impedire l’aggiunta di nuove sorgenti dirette per i luoghi individuati come da tutelare, e quindi il divieto specifico di installare nuovi impianti sui tetti di asili, scuole, ospedali e istituti di cura.

Le correzioni al testo proposte dai vari consiglieri della minoranza che andavano in questo senso, però, non sono state approvate dal Consiglio comunale (18 voti contro, 13 a favore). Da lì l’escamotage da parte dell’opposizione: l’uscita tattica dall’aula, approfittando dei numeri risicati della maggioranza, per far saltare di fatto la votazione finale. Ora il provvedimento dovrà essere ricalendarizzato anche se è evidente che il braccio di ferro sul tema è finito.

Numero legale mancante, scontro tra maggioranza e opposizione

Il rischio di mancanza del numero legale era stato solo “sfiorato” più volte nelle ultime sedute, in particolare in quelle dedicate al bilancio, prima della pausa natalizia. “Questo dimostra la difficoltà di una maggioranza che non ha più i numeri”, ha detto in aula il consigliere Pd Ariel Dello Strologo. Quello sulle antenne è stato peraltro il secondo scivolone in poche ore per la maggioranza che, nel corso del consiglio comunale di oggi, si è spaccato su un ordine del giorno contro l’omotransfobia.

Ma la mancata votazione della delibera ha portato la minoranza a dichiarare – con una nota congiunta, salvo Upc – che la maggioranza è sempre più debole e senza i numeri dell’opposizione non riesce ad approvare le delibere della propria giunta e quindi a governare. “Questo è il miglior riassunto di quanto accaduto oggi in aula durante la discussione del nuovo regolamento per l’installazione degli impianti di teleradiocomunicazione, proposto dall’assessore Mascia. La discussione sul nuovo regolamento era iniziata venerdì scorso in commissione, convocata con tempi strettissimi, una prassi ormai consolidata che penalizza il confronto democratico. Il ridotto intervallo di tempo tra la commissione e la seduta consiliare odierna ha tuttavia reso impossibile trovare una sintesi condivisa sul testo della delibera”.

“Oggi, la minoranza si è presentata in aula con una richiesta di sospensiva, con l’obiettivo di dare ai consiglieri di tutti gli schieramenti il tempo necessario per lavorare a un testo realmente condiviso e pienamente ricettivo delle istanze dei cittadini. Tra le proposte avanzate dall’opposizione quelle di un coinvolgimento strutturale dei Municipi nella decisione della collocazione degli impianti, di controlli costanti e pianificati per garantire la sicurezza delle installazioni e, soprattutto, l’esclusione delle cosiddette “aree sensibili” come asili, ospedali e Rsa dai luoghi destinati agli impianti. Di fronte all’indisponibilità della maggioranza a costruire un percorso condiviso su di una modifica regolamentare, si è deciso di abbandonare l’aula con un gesto che evidenzia l’incapacità della maggioranza di garantire i numeri necessari per approvare le delibere di giunta, nonostante le continue forzature nei tempi e nelle modalità di discussione”, prosegue la minoranza.

“Ogni lettura strumentale di questo gesto è respinta con forza al mittente. Quello che è avvenuto oggi è il tentativo concreto da parte della minoranza di arrivare a un testo condiviso che potesse rappresentare al meglio gli interessi della città, nonostante l’ostinata chiusura della maggioranza che non esiste più”, concludono Pd, Misto, Progetto al centro, M5s e Rossoverdi.

Il centrodestra: “Chi abbandona l’aula è irresponsabile”

“Uscire dall’aula per non far votare un documento, peraltro non politico e frutto di un lungo lavoro di condivisione, che era stato richiesto dal territorio e sollecitato anche da alcuni consiglieri di minoranza, è stato un atto gravemente irresponsabile, che denuncia la scarsa attenzione alla città e ai genovesi. Oggi chi si è alzato e ha abbandonato l’aula ha offeso il lavoro fatto, anche dai tecnici, nell’interesse della tutela della salute dei cittadini. Noi stigmatizziamo questo gesto e continuiamo a lavorare per Genova e i genovesi, agli altri lasciamo gli pseudo tatticismi politici a cui evidentemente non corrispondono fatti concreti”. Così la maggioranza in consiglio comunale interviene sul mancato voto in aula del regolamento sulle antenne 5G.