Allerta rossa, l’Entella ha superato la soglia di pericolo. Il Comune: “Salite ai piani alti”

Chiavari. Intorno alle 21.00 è scattata la fase operativa di allarme per il fiume Entella che ha superato la seconda soglia, quella di pericolo, che precede l’esondazione. Resta in vigore l’allerta rossa per temporali e piogge diffuse su Tigullio e Spezzino fino alle 14.00 di martedì.

Il Comune di Chiavari invita ad adottare tutte le misure di autoprotezione necessarie, ad abbandonare i piani strada o sotto strada e salire ai piani alti degli edifici o uscire dalle zone a rischio. In realtà l’Entella è già esondato alla foce occupando le aree golenali, subito interdette al transito. È stato chiuso per precauzione il ponte di Caperana tra Chiavari e Carasco.

Le precipitazioni sono riprese, non particolarmente intense ma costanti, in una zona che negli ultimi due giorni ha già ricevuto grandi quantitativi d’acqua. A Cichero, in Val Fontanabuona, la centralina Arpal ha registrato 216 millimetri nelle ultime ventiquattr’ore. L’Entella aveva già superato il primo livello di guardia nel tardo pomeriggio, poi la pioggia si era attenuata. Ora, come previsto, il livello sta tornando a salire.

Una nuova frana si è verificata in Val Fontanabuona, a Orero, dove un palo dell’illuminazione si è abbattuto sulla SS 225. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco. Sono quattro i nuclei familiari isolati e cinque le persone evacuate da un’abitazione in via precauzionale.

Sempre sulla strada statale 225 della Fontanabuona, a causa delle forti piogge che si sono verificate nelle ultime ore, il transito è interrotto in entrambe le direzioni ed in località Rivarola. Il tratto di statale è stato chiuso al traffico per il superamento del livello idrometrico del fiume Entella presso il ponte Comorga. Attualmente si procede su viabilità alternativa lungo la strada provinciale 33. Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione dell’evento.

Proprio la situazione dei fiumi nel Levante ligure è quella più preoccupante. “Nel corso della serata ci attendiamo un’intensificazione dei fenomeni con innesco di rovesci o temporali che transiteranno velocemente, con intensità forte ma poca persistenza – spiegava oggi Barbara Turato, responsabile del settore meteo di Arpal -. Persisteranno poi piogge di intensità moderata che andranno a colpire le stesse zone ed è per questo che è stato deciso l’innalzamento del livello di allerta”.