Maltempo, notte di interventi tra frane e alberi caduti

Genova. Notte di interventi per i vigili del fuoco tra Genova e provincia per danni causati dalla pioggia e dal maltempo.

Le squadre sono intervenute in zona Multedo e nell’entroterra di Chiavari per la messa in sicurezza di due alberi caduti su strada, mentre sulla strada provinciale 23, all’altezza di Favale di Malvaro, si è verificata una frana che ha costretto all’altezza del km 14. Sul posto i tecnici della Città Metropolitana e della ditta specializzata, che hanno chiuso parte della carreggiata e istituito il senso unico alternato tramite movieri.

Già nel pomeriggio di sabato si erano verificati problemi in città. Via Varenna era stata chiusa nel tratto tra via Opisso e via Longo per un principio di sprofondamento stradale, ed era stato chiuso anche il sottopasso di via Tea Benedetti per allagamenti, riaperto solo a notte inoltrata.

L’ultimo weekend di gennaio ha caratteristiche prettamente autunnali, con temperature massime in aumento e maltempo generalizzato. Il tempo dovrebbe migliorare a partire dal primo pomeriggio, prima verso il ponente e poi nel resto della regione. Persisteranno degli addensamenti, con residui piovaschi associati nelle prime ore, nelle aree interne del centro-levante, mentre altrove transito di velature in un contesto stabile. In serata è atteso un nuovo e deciso generale incremento della copertura nuvolosa, con qualche piovasco sul settore centro-orientale.