Genova. Ore con il fiato sospeso quelle vissute la scorsa notte a Genova e in provincia, con una corposo e intensa ondata di maltempo che ha attraverso praticamente tutta la nostra regione, riversando ancora acqua su un territorio oramai saturo dalle precipitazioni dei giorni precedenti. Le piogge continue delle ultime ore hanno spinto Arpal a emettere gli avvisi di allerta, arancione su Genova e rosso su Tigullio e Spezzino, rispettivamente fino alle 8 di questa mattina e fino alle 14 di questo pomeriggio. E al suolo gli effetti della pioggia si sono fatti sentire.

In serata il fiume Entella, che attraversa e divide Chiavari e Lavagna, ha raggiunto e superato i livelli di guardia, anche il massimo, quello rosso: numerosi gli allagamenti verificatesi alla foce e nella parte finale dell’asta fluviale, complice anche un mare particolarmente agitato. Nella notte poi le frane: a Orero, a Pian dei Ratti, un palo dell’illuminazione si è abbattuto sulla SS 225. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Sono quattro i nuclei familiari isolati e sei le persone evacuate da due abitazioni in via precauzionale.

Situazione più critica sulla statale 35 dei Giovi dove una frana si è staccata da un versante nei pressi dell’omonimo passo, travolgendo un traliccio e una vettura probabilmente in transito. L’episodio è avvenuto poco dopo le cinque di questa mattina e una persona è rimasta lievemente ferita, venendo poi soccorsa dai militi della Croce Verde e portata in codice giallo al San Martino di Genova.

Notte di interventi anche nello Spezzino, con il Vara che ha superato per qualche decina di minuti il livello di guardia più alto, arrivando a sfiorare la piena, e il Magra che ha visto aumentare repentinamente il suo volume provocando qualche allagamento.

Al risveglio, poi, nuove criticità con la chiusura momentanea della SS35 dei Giovi e il cedimento di un grosso muraglione in via 5 Santi, nel quartiere del Lagaccio. In questo caso il crollo ha interessato anche le tubazioni del gas della zona, attivando un protocollo di emergenza rafforzato

“In questo momento piove sulle zone di confine con Piemonte, Emilia e Toscana, con precipitazioni più intense (tra i 4 e i 6 millimetri l’ora) sulle zone di Campo Ligure, Sassello, Rovegno e Santo Stefano d’Aveto – scrive in una nota Regione Liguria – I venti sono in aumento, con raffiche a oltre 130 km l’ora a Casoni di Zignago (SP). Per quanto riguarda gli effetti al suolo, si registra nelle prime ore della mattinata una frana sulla statale 35 a Busalla, dove la circolazione è interrotta, oltre alle frane e agli smottamenti avvenuti nelle scorse ore a Sant’Olcese, Orero e Lumarzo.