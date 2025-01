Mafia, azzardo e giovani: venerdì pomeriggio incontro al Centro Civico Buranello

Genova. Si terrà venerdì 24 gennaio 2025 dalle ore 16 alle 18 presso la Sala Giannetto Doria del circolo Auser Martinetti presso il Centro Civico Buranello in via Daste 8 a Genova, l’evento dal titolo Educare alla responsabilità. La mafia, l’azzardo e i giovani.

L’iniziativa, organizzata da Libera in collaborazione con il circolo Auser di Sampierdarena, con Federconsumatori, Cgil Genova, Mettiamoci in gioco Liguria e Centro Civico Buranello, è mirata a sensibilizzare la cittadinanza sulla questione legata ai rischi e ai danni alla salute causati dal gioco d’azzardo, che vede un aumento esponenziale di nuovi consumatori, soprattutto tra i giovani.

L’obiettivo dell’incontro è quello di informare, rendere partecipi e consapevoli i giovani e non solo, rispetto a questo fenomeno in preoccupante aumento e in relazione al suo legame con la criminalità organizzata. L’evento, che attraverso i relatori socializzerà l’attività di diverse realtà, sarà l’occasione per conoscere l’attività politica che i gruppi parlamentari stanno svolgendo per contrastare il gioco d’azzardo.

Il programma della giornata prevede l’introduzione di Antonio Molari referente Libera e Mettiamoci in gioco Genova, i saluti di Marina Doria del Circolo Auser Martinetti e gli interventi di: Vanda Valettini Cgil Genova, Fabrizio De Meo Uisp Genova, Giorgio Schiappacasse psichiatra Mettiamoci in Gioco Genova e Lorenzo Basso Senatore della Repubblica.