Luxembourg Euro Meet, SuperbaNuoto rappresenterà la Liguria

Genova. Nell’anno in cui la Liguria è Regione Europea dello Sport, SuperbaNuoto rappresenterà la regione al CMCM Luxembourg Euro Meet, giunto quest’anno alla sua 25ª edizione. Il prestigioso evento, in programma dal 31 gennaio al 2 febbraio, vedrà gli atleti biancocelesti competere in una vasca da 50 metri contro alcuni tra i nomi più forti del panorama internazionale, tra cui Nicolò Martinenghi, Maxime Grousset e Vladyslav Bukhov.

A partire per il Lussemburgo saranno 25, tra ragazze e ragazzi, accompagnati da tre tecnici, pronti a vivere la loro prima esperienza importante in un contesto internazionale di alto livello.

«Questa trasferta rappresenta un vero e proprio momento di crescita sportiva e personale, nonché una tappa fondamentale nel percorso agonistico che SuperbaNuoto ha definito per i suoi atleti – spiega il coordinatore tecnico di SuperbaNuoto Cristiano Guerra -. Particolare cura è stata dedicata anche all’organizzazione della trasferta, strutturata per favorire l’autonomia e la consapevolezza dei giovani nuotatori: dalla gestione degli allenamenti al viaggio, ogni aspetto è pensato per renderli sempre più pronti ad affrontare sfide di livello elevato».

«Sarà un’esperienza arricchente non solo dal punto di vista agonistico, ma anche umano, che ci auguriamo sia accompagnata da ottimi risultati – conclude il presidente di SuperbaNuoto Massimiliano Mantovani -. Contiamo di fare tesoro di quanto vivremo in questi giorni, con l’obiettivo di ripetere l’esperienza l’anno prossimo, magari con un gruppo di partecipanti ancora più numeroso. Siamo certi che la partecipazione al CMCM Luxembourg Euro Meet 2025 rappresenti un ulteriore passo in avanti nel percorso di crescita di SuperbaNuoto, tenendo sempre alta la bandiera della Liguria, Regione Europea dello Sport».