Lotta contro i tumori, evento il 23 gennaio all’Ipsis Gaslini Meucci

Genova. Nel settore dei percorsi di educazione civica – ambito costituzione, l’Ipsis Gaslini Meucci aderisce con entusiasmo all’iniziativa promossa dai Lions, in collaborazione con il Lions Club Genova Diamante e il Lions Club WeForSight, satellite del Genova Diamante, dedicata alla lotta contro i tumori.

L’incontro, rivolto agli studenti, mira a fornire informazioni fondamentali per la prevenzione oncologica. Grazie a consigli pratici e conoscenze utili, l’evento intende sensibilizzare i giovani su come ridurre il rischio di insorgenza dei tumori, monitorare i segnali del corpo e adottare uno stile di vita sano. L’iniziativa, organizzata in occasione della Giornata Internazionale dell’Educazione, si terrà giovedì 23 gennaio, dalle 8:30 alle 11:00, presso l’Aula Magna del plesso di Marassi, in piazzale P. Valery.

Il relatore, Alberto Castellani, specialista in Chirurgia generale, condividerà le sue competenze e risponderà alle domande degli studenti. Saranno inoltre presenti, un rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Laura Gaggero, presidente del Lions Club Genova Diamante e consigliere delegato all’innovazione e cyber security del Comune di Genova, Loredana Vertuani, presidente Comitato Service del Lions Club Genova Diamante. Parteciperà anche Biagio Jurilli di Optics International che si occuperà del punto di raccolta degli occhiali usati per il Lions Weforsight.

Il 24 gennaio si celebra la settima Giornata Internazionale dell’Educazione, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per evidenziare l’importanza dell’istruzione e il ruolo centrale degli insegnanti nella formazione delle nuove generazioni.

Il dirigente scolastico Gabriele Baroni dice:“La scuola svolge un ruolo fondamentale: educare i giovani significa non solo trasmettere conoscenze e competenze, ma anche valorizzare i loro talenti. I giovani rappresentano un autentico capitale umano, da riconoscere e valorizzare nella società. La loro formazione è indispensabile per garantire il pieno e consapevole esercizio dei diritti di cittadinanza”.

In questo contesto, l’Ipsis Gaslini Meucci si distingue per la sua forte impronta sociale, promuovendo progetti innovativi e inclusivi che mirano a coinvolgere gli studenti non solo nell’apprendimento, ma anche nella costruzione di una cittadinanza attiva. Tra le iniziative spiccano progetti solidali, tra i quali “Ottica sociale”, il programma Lions raccolta occhiali usati, che sensibilizzano i giovani su temi cruciali come la lotta alle disuguaglianze e la sostenibilità, e altre attività volte all’inclusione e all’integrazione.

Un’occasione per riflettere sull’importanza dell’istruzione come strumento di crescita personale e collettiva, che sottolinea l’impegno della scuola nel formare cittadini consapevoli e responsabili.