Lorenzo Finn, pronto al debutto negli U-23: “Spero di diventare un corridore da grandi corse a tappe”

Genova. Nel 2025 il ciclista su strada genovese Lorenzo Finn passa nella categoria degli Under-23.

L’atleta originario di Avegno, nato nel 2006, lo scorso settembre ha conquistato il titolo di campione del mondo Junior a Zurigo. Una maglia iridata ottenuta grazie a una splendida azione in solitaria, a coronamento di un’annata da protagonista.

Porterà i colori della Red Bull-Bora-hansgrohe Rookies, gruppo sportivo giovanile della omonima squadra tedesca del circuito World Tour.

Contrariamente alla tendenza di questi ultimi anni, dove molti giovanissimi – una volta messi in mostra tra gli juniotes – hanno subito tentanto il grande salto nei professionisti, Finn ha preferito un approccio più graduale. Non bruciando le tappe e facendo così un suo apprendistato nella categoria intermedia, quella appunto degli U-23.

Intervistato dai colleghi del portale Cyclingnews, Finn ha precisato come questa sia stata una scelta condivisa: “Io e il team eravamo d’accordo sul proseguire con questo programma. Molti juniores non sono pronti per il salto diretto, anche se per alcuni funziona. Preferisco concentrarmi su ciò che è meglio per me”.

Tre gli appuntamenti agonistici da segnare in particolare con il circoletto rosso. Il mondiale in Rwanda a fine stagione, ma prima ancora il Giro Next Gen e il Tour de l’Avenir. I corrispettivi del Giro d’Italia e del Tour de France per i “giovani”.

Fin dal primo anno da juniores Finn è stato un ero considerato dagli addetti ai lavori un corridore per le salite e le gare a tappe. Il suo augurio è confermare ciò anche nei prossimi anni, con l’obiettivo di passare a tutti gli professionista tra due stagioni, nel 2027:

“Spero di svilupparmi come corridore per le classifiche generali, ma è ancora presto per dirlo”. Tra corse di un giorno preferite – conclude – c’è la Liegi-Bastogne-Liegi”.