Liste d’attesa, Confcommercio Salute: “Dal privato accreditato supporto concreto al diritto alla salute”

Genova.“In Liguria il privato accreditato non rappresenta semplicemente un’integrazione al pubblico ma un pilastro fondamentale del sistema sanitario regionale. Riteniamo importante ricordare che le nostre strutture contribuiscono a garantire l’accesso alle cure per migliaia di cittadini, specialmente in un momento in cui il sistema pubblico è sottoposto a crescenti pressioni, tra carenza di personale e liste d’attesa sempre più lunghe, supportando concretamente il diritto alla salute”.

Così Luca Pallavicini, presidente di Confcommercio Salute, dopo il dibattito sulla sanità ligure tenutosi nell’ultima seduta del Consiglio Regionale in cui, evidenzia l’associazione, “sono emerse posizioni screditanti l’importanza e la qualità dei servizi erogati dalle strutture convenzionate”.

Prosegue Pallavicini: “Crediamo che questa Giunta stia dimostrando un approccio pragmatico e inclusivo, tracciando con chiarezza una linea di intervento che riconosce il valore di tutti gli attori del sistema sanitario. Sminuire il contributo del privato accreditato significa non riconoscere l’elevata professionalità di migliaia di operatori e il supporto concreto che queste strutture forniscono alla comunità ligure. Contribuiamo in settori chiave come la diagnostica per immagini, la riabilitazione e la chirurgia elettiva, migliorando la qualità delle cure e riducendo i tempi di attesa”.

“Oggi più che mai – conclude Pallavicini – crediamo che l’obiettivo comune debba essere quello di costruire un sistema sanitario integrato e collaborativo, capace di rispondere alle esigenze dei cittadini senza divisioni ideologiche”.