Lilliput tra le idee, al Mei cinque incontri gratuiti di educazione civica per bimbi e famiglie

Genova. Lilliput ETS, in collaborazione con il MEI – Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana – e finanziato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, presenta Lilliput tra le idee, un progetto educativo e innovativo dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni e alle loro famiglie. Si tratta di un laboratorio di educazione civica e attivazione democratica che si svilupperà in cinque incontri gratuiti, pensati per allenare i più piccoli al pensiero critico, alla capacità di ascolto e alla partecipazione civica.

L’iniziativa, che avrà luogo a cadenza mensile il sabato mattina, si svolgerà all’interno del MEI, museo interamente multimediale dedicato al racconto delle migrazioni italiane verso il mondo, ospitato nella Commenda di San Giovanni di Prè, in pieno centro storico di Genova. Durante ogni incontro le famiglie saranno guidate in un percorso interattivo e coinvolgente, esplorando temi come il bene comune, la partecipazione, l’inclusione e la memoria.

Attraverso la metodologia Philosophy for Children, che utilizza la filosofia come strumento educativo, i bambini e le loro famiglie saranno stimolati a riflettere su concetti importanti, sviluppando un pensiero creativo e collaborativo. Ma Lilliput tra le idee è un progetto che non coinvolge solo i bambini: protagoniste anche le loro famiglie, chiamate a cogliere un’opportunità unica di crescita collettiva. Ogni incontro sarà l’occasione per divertirsi insieme, partendo da stimoli e suggestioni offerte dal Museo, per riflettere su temi collettivi e diventare cittadini del mondo più consapevoli.

Il calendario degli incontri

Sabato 25 gennaio, ore 11.00 – 13.00: tema partecipazione.

Sabato 22 febbraio, ore 11.00 – 13.00: tema diritti.

Sabato 22 marzo, ore 11.00 – 13.00: tema confini.

Sabato 12 aprile, ore 11.00 – 13.00: tema comunicazione.

Sabato 17 maggio, ore 11.00 – 13.00: tema identità e alterità.