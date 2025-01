Genova. Apre venerdì 10 gennaio alle 12 l’avviso pubblico di Regione Liguria, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale e ACES Italia, destinato a tutte le scuole secondarie di secondo grado per la selezione del miglior video sul tema “Lo sport in Liguria: opportunità, valori ed emozioni nella pratica dell’attività fisica sul territorio ligure”.

Il concorso è la prima iniziativa rivolta alle scuole nell’ambito di “Liguria Regione Europea dello Sport 2025“, il prestigioso riconoscimento assegnato al territorio da ACES Europe. Gli istituti interessati possono presentare domanda allo sportello online della Regione Liguria.

Il video, della durata massima di quattro minuti, deve avere come oggetto il ruolo educativo, sociale ed emozionale dello sport praticato sul territorio ligure, evidenziandone anche gli innumerevoli benefici psicofisici. Il prodotto presentato dovrà avere un occhio di riguardo anche alle peculiarità della Regione, ai suoi spazi e alla sua capacità di prestarsi alla pratica dell’esercizio fisico sia indoor sia outdoor. Ogni istituto partecipante potrà proporre un solo video, in formato “mp4” e di produzione originale ed esclusiva, che però non dovrà contenere il logo ufficiale “Liguria Regione Europea dello Sport 2025”, il cui inserimento sarà concesso solo al video vincitore e ad altri selezionati successivamente.

​”Tra i nostri obiettivi c’è sicuramente quello di coinvolgere i cittadini più giovani in questo anno così importante per lo sport ligure – spiega l’assessora regionale allo Sport Simona Ferro​ – Grazie al concorso i nostri studenti possono mettere alla prova la propria fantasia e creatività nella produzione di un video che promuova al contempo le bellezze del nostro territorio e i valori dello sport, inteso come un elemento base per uno stile di vita attivo e un potente strumento di educazione e inclusione sociale”.

Alla scuola vincitrice sarà conferito un premio di 2mila euro da parte di ACES Cinema, convenzionato con Regione Liguria tramite ACES Italia, da utilizzare per attività ludico-sportive. La graduatoria, con l’individuazione del video risultato vincitore della selezione, sarà redatta a seguito di valutazione istruttoria operata da un’apposita commissione. La Regione Liguria si riserva inoltre di proporre uno o più video, tra quelli presentati, alle selezioni degli International Video Aces Awards 2025.

​”La stipula di una apposita convenzione tra Regione Liguria, Ufficio Scolastico Regionale e ACES Italia – prosegue Ferro – ha l’obiettivo di strutturare e sostenere l’iniziativa rivolta alle scuole. L’avviso pubblico, infatti, pur rappresentato da un’iniziativa regionale, sarà opportunamente divulgato attraverso i canali istituzionali dell’USR per una sensibilizzazione capillare degli istituti scolastici, mentre ACES Italia renderà disponibile, attraverso l’accordo che la lega ad ACES Cinema, il premio destinato al video vincitore​».

L’avviso pubblico termina lunedì 31 marzo alle ore 12. Da venerdì 10 gennaio sarà possibile presentare domanda al seguente link: https://sportellonline.regione.liguria.it/servizio/PE_0113