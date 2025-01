Liguria ancora nella morsa del vento gelido, ma da sabato cambia tutto

Genova . Il richiamo di aria fredda dai Balcani ha fatto sì che in questi giorni in Liguria si siano registrate temperature basse (sotto la media climatologica del periodo) e il fenomeno predominante sia stato il vento settentrionale che ha soffiato, e sta soffiando, con intensità tra forte e di burrasca.

A fornire alcuni dati e l’evoluzione per i prossimi giorni è Arpal: la minima di -8,2 °C osservata nella notte del 14/1 a Sassello e la raffica di vento massima di 136 km/h a Casoni di Suvero alle 24:00 ancora del 14 gennaio scorso.

La media climatologica delle temperature nel mese di gennaio vede a Genova la temperatura massima intorno agli 11 °C, la minima a 6°C, mentre in questi giorni le temperature nel capoluogo ligure si sono assestate intorno agli 8-9 °C per i valori massimi e intorno ai 3-4°C per quelli minimi; si è registrata quindi un’anomalia negativa di circa 2-3 °C.