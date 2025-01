Liceo sperimentale della Val Polcevera, firmata intesa tra Alpim e Fondazione Ansaldo per lo sviluppo di didattica e formazione

Genova. E’ stato firmato in queste ore un protocollo di intesa tra Fondazione Ansaldo, gruppo Leonardo, e Alpim, associazione ligure per i minori, per la realizzazione del Distretto Educativo dell’Innovazione che sorgerà nell’area ex Facchini di Certosa, con al centro il nuovo liceo tecnologico sperimentale. La firma fa seguito all’Accordo di Programma Quadro già sottoscritto a Genova lo scorso ottobre dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, Regione Liguria, Comune di Genova, Città Metropolitana di Genova, Ordine degli Architetti di Genova e la stessa Alpim, promotrice del progetto.

Il protocollo di intesa servirà per coordinare le azioni di formazione e di pianificazione dell’offerta educativa del futuro liceo sperimentale, primo in Italia, che secondo quanto stabilito aprirà i battenti per l’anno scolastico 27/28. La nuova scuola, come più volte ricordato dal presidenti di Alpim Carlo Castellano, si fonderà su tre pilastri: la formazione umanistica degli studenti, la loro preparazione scientifica e tecnologica e lo sviluppo consapevole dell’identità digitale. Tutti e tre “temi” su cui la stessa Alpim è impegnata da anni con progetti all’interno delle scuole. E non solo.

L’intesa con Fondazione Ansaldo, quindi, diventa un passaggio strategico, che da un lato punta rafforzare il bagaglio di know-how dei programmi didattici del nuovo liceo e al contempo testimonia il grande interesse che il progetto sta suscitando anche nel mondo dell’industria tecnologica.

L'interno dell'area ex Facchini oggi

Nel frattempo, dopo la presentazione del masterplan, la civica amministrazione ha avviato le procedure per l’acquisto dell’area Facchini dalle Ferrovie dello Stato e ha dato incarico di elaborare un progetto preliminare. Nei prossimi mesi, inoltre, Comune di Genova in accordo con l’Ordine degli Architetti di Genova lanceranno un concorso progettuale internazionale per arrivare, rispettando le linee guida messe a punto dalla civica amministrazione in collaborazione con Alpim e il territorio, ad un progetto definitivo che possa sviluppare la “visione” di questo istituto scolastico d’avanguardia.

Il conto alla rovescia, intanto, è già iniziato: nell’accordo quadro sottoscritto dal ministero si legge che “si provvederà a realizzare il Progetto nei tempi più rapidi possibili in modo da rendere operativa la sperimentazione del Liceo Tecnologico a partire dall’anno scolastico 2027/2028”. Non manca molto.