Licenziamenti Maersk, Landini a Genova: “Intelligenza artificiale usata per smantellare i diritti”

.Genova. “Si sta cercando di affermare un modello di fare impresa che utilizza la tecnologia per smantellare i diritti“. Il problema “non è l’intelligenza artificiale“, ma “quelli che hanno progettato e utilizzano l’intelligenza artificiale con quelle caratteristiche, con quelle forme”. È il commento di Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, sul caso dei quattro lavoratori del customer care di Maersk a Genova licenziati improvvisamente per essere sostituiti da un sistema basato sull’intelligenza artificiale. Il sindacalista ne ha parlato al Teatro della Gioventù a margine dell’evento Una e indivisibile, fondata sul lavoro e sui diritti organizzata dalla Cgil per parlare dei referendum sul lavoro.

“Tutte le persone intelligenti sanno che la tecnologia non è neutra – argomenta Landini -. Dipende chi la usa, chi la controlla, com’è stata fatta e com’è stata progettata. C’è questa idea che è l’intelligenza artificiale che fa perdere posti di lavoro, ma è chi usa la tecnologia, a quali fini e con quale qualità che determina quelle condizioni, tanto più se utilizzi la tecnologia per sostituire le relazioni e le persone. È chiaro che questo per noi va messo in discussione. E quello che noi chiediamo non è di essere contro la tecnologia, ma di poter discutere e progettare assieme anche le finalità della tecnologia. Questo tema si pone con molta forza e oggi non si sta discutendo da nessuna parte. C’è bisogno che anche le forze politiche assumano questo elemento.

“A volte si perdono posti di lavoro non perché arriva l’intelligenza artificiale, ma perché non si fanno gli investimenti in tecnologie – osserva ancora il leader della Cgil -. La discussione che va aperta non è semplicemente come mi difendo dall’intelligenza artificiale. La discussione è a cosa deve servire, come può essere utilizzata. In alcuni settori può anche togliere lavoro, in altri settori lo può aumentare, lo può estendere, può qualificare attività che oggi non ci sono. Quindi il problema è: al centro dell’uso della tecnologia c’è la persona, c’è il benessere, c’è la crescita di questo Paese o c’è semplicemente il profitto, l’aumento della rendita e l’aumento degli interessi di chi gestisce la l’intelligenza artificiale?”.

Dopo lo sciopero e il presidio dei lavoratori al Porto Antico, è stato convocato per venerdì un tavolo a Tursi sul caso Maersk con l’obiettivo di offrire garanzie ai lavoratori. Il tema si interseca con quelli dei quesiti referendari promossi proprio dalla Cgil: “È proprio quello che vogliamo: dare tutele contro i licenziamenti ingiusti, sia per chi lavora in grande aziende, sia per chi lavora in imprese sotto i 15 dipendenti – ricorda Landini -. Noi ci rivolgiamo a tutti i cittadini perché il referendum, a diversità delle elezioni politiche e amministrative, non è un voto che delega qualcuno a rappresentarti. In particolare io mi rivolgo a quelli che a votare non ci vanno. Questo voto non è un voto di schieramento: ognuno decide per sé, decide di migliorare la propria condizione”.