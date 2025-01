Licenziamenti Maersk, il Comune convoca la proprietà per “valutare insieme le alternative”

Genova. “Tra una settimana convocheremo la proprietà di Maersk, per valutare insieme le alternative ai licenziamenti e il relativo percorso che porti al reintegro in azienda dei quattro lavoratori che sono stati improvvisamente licenziati”. Lo ha detto l’assessore al Lavoro e alle Relazioni sindacali Mario Mascia, al termine della riunione di questa mattina con i rappresentanti di Maersk e le organizzazioni sindacali.

L’azienda, colosso mondiale della logistica, ha inviato le lettere a quattro dipendenti genovesi del customer service, decidendo di sostituirli con sistemi basati sull’intelligenza artificiale. Davanti alla sede dei Magazzini del Cotone era stato organizzato uno sciopero con presidio e anche il segretario generale della Cgil Maurizio Landini aveva commentato la vicenda.

“Purtroppo, i rappresentanti aziendali presenti non hanno dato alcuna apertura in merito al reintegro dei lavoratori, e hanno respinto la proposta delle organizzazione sindacale e dell’assessore in merito alla possibilità di individuare quattro persone all’interno di tutta l’azienda disposte ad andare in prepensionamento, o ad uscire in modo volontario con un incentivo, permettendo la ricollocazione in altri ruoli dei quattro lavoratori finora addetti al customer service workflow“, spiegano oggi le segreterie regionali di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti.

“In seguito alla mancanza di disponibilità manifestata dai rappresentanti aziendali – proseguono – abbiamo proposto all’assessore, che ha appoggiato pienamente l’idea, di convocare la direzione aziendale, in modo da poter interloquire direttamente con chi prende concretamente le decisioni che vanno ad impattare sui lavoratori, nella speranza di poter ottenere risposte più soddisfacenti e consone”.

Le organizzazioni sindacali “valuteranno, insieme ai lavoratori dipendenti Maersk, le azioni da intraprendere in concomitanza del prossimo incontro al fine di tutelare al meglio i diritti e la dignità di tutti i colleghi coinvolti. L’obiettivo rimane quello del reintegro dei quattro lavoratori licenziati, che da un momento all’altro sono stati abbandonati dall’azienda per cui hanno prestato la loro opera diligentemente per anni, e addirittura decenni, contribuendo attivamente al raggiungimento dei profitti vertiginosi della multinazionale”.