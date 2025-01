Lega cucciolo a un termosifone e lo abbandona nei suoi escrementi: denunciato un 25enne

Genova. Un cucciolo legato al termosifone di un bagnetto senza finestre, abbandonato in mezzo ai suoi escrementi, senza cibo e con il guinzaglio talmente corto da strozzarlo quasi.

È ciò che hanno trovato i poliziotti che la notte scorsa sono intervenuti in un appartamento di via Celesia, a Rivarolo, per sedare una lite.

Gli agenti hanno sentito due uomini urlare e un cane guaire mentre passavano in via Celesia, e hanno deciso di fermarsi. Quando sono entrati nell’appartamento hanno trovato il cagnolino nel bagno, notando che nella ciotola delle crocchette, unico cibo a disposizione, c’erano sporcizia e insetti.

In casa erano presento il padre, un 25enne cittadino algerino, e l’uomo con cui stava discutendo. Il 25enne è stato portato in questura e denunciato per maltrattamento di animali, il cucciolo è stato invece affidato alla Croce Gialla per le cure e il successivo trasferimento al canile.