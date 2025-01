Le cooperative ‘cartiere’ trasferite a Genova e un’evasione del fisco da 70 milioni: ecco le accuse ai vertici di Ecoprogram Flotte

Genova. Un’evasione fiscale stimata dalla guardia di finanza di Genova in 70 milioni di euro che ha portato la gip Caterina Lungaro a disporre oltre a quattro misure cautelari anche il sequestro preventivo di 15 milioni di euro nei confronti dell’azienda di logistica del settore automotive Ecoprogram Flotte e dei suoi amministratori.

A finire ai domiciliari su richiesta dei pm Marcello Maresca e Andrea Ranalli in seguito all’indagine della Guardia di finanza di Genova sono Gianluca Barabino, 62 anni, ad della Ecoprogram Flotte di Tortona in provincia di Alessandria, il padre Anchelito Barabino, 95 anni, fondatore e presidente della stessa azienda, Anna Sardu commercialista, 70 anni e Giuseppe Grosso, 54 anni. Sono accusati di associazione per delinquere, bancarotta fraudolenta, false fatture per operazioni inesistenti.

In pratica secondo quando ricostruito dalla giudice nella misura i vertici della Ecoprogram Flotte e in particolare il ‘dominus’ Gianluca Barabino (residente nel principato di Monaco) avrebbero creato una serie di cooperative che di volta in volta emettevano fatture verso la appaltante che, secondo l’impostazione

accusatoria, avevano ad oggetto operazioni giuridicamente e soggettivamente inesistenti. Le sedi delle cooperative venivano poi improvvisamente trasferite dal Piemonte a Genova e messe subito dopo in liquidazione.

E questo veniva fatto da un lato per evitare gli oneri collegati all’assunzione dei dipendenti (che da ‘soci’ di cooperative costavano molto meno), dall’altro per giustificare le fatture, secondo l’accusa appunto per operazioni inesistenti.

Le cooperative sarebbero state amministrate da persone di fiducia dello stesso Barabino. Per questo oltre altri arrestati ci sono in tutto 14 indagati nell’inchiesta. Sarebbero secondo gli inquirenti sono stati “250 i dipendenti delle cooperative passavano cartolarmente da una all’altra, ma di fatto continuavano ad essere gestiti ed amministrati direttamente dalla società di capitali che, solo nel 2024, li ha regolarmente assunti” spiega una nota del procuratore Nicola Piacente.

L’indagine, pur riguardando persone e un’azienda che ha sede nel territorio alessandrino, è stata condotta dalla Procura di Genova proprio perché nata dal fallimento sospetto delle cooperative che erano state trasferite a Genova poco prima della messa in liquidazione.