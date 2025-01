Il rapper Lazza in concerto quest’estate al Porto Antico di Genova: data e biglietti

Genova. Lazza sarà in concerto quest’estate a Genova. Il rapper milanese porterà il suo Locura Summer Tour all’Arena del Mare al Porto Antico di Genova mercoledì 16 luglio 2025, nell’ambito di Altraonda Festival, il nuovo festival musicale alla sua prima edizione che animerà l’estate genovese e di cui si sapranno maggiori dettagli nelle prossime settimane.

Le prevendite dei biglietti sono disponibili da domani, giovedì 30 gennaio 2025, dalle ore 14 solo su Ticketone. Da martedì 4 febbraio 2025 alle ore 11 saranno disponibili online su altre piattaforme e nei punti vendita autorizzati.

Lazza è tra i protagonisti della scena musicale contemporanea. È il primo rapper solista in Italia ad aver raggiunto il Disco di Diamante con un album: Sirio. Il disco, per oltre due anni ai vertici delle classifiche di vendita, detiene il primato assoluto di permanenza al n°1 (21 settimane) tra gli album più venduti in Italia e ha recentemente superato 1 miliardo di stream su Spotify.

Con un Disco di Diamante, 102 platini e 50 ori all’attivo, dopo il recente successo di Locura, l’ultimo album pubblicato a settembre 2024, e del tour nei palazzetti, Lazza nel 2025 sarà impegnato in un tour europeo, in due concerti negli stadi e nel Locura Summer Tour che lo porterà anche a Genova il 16 luglio 2025.

Di Altraonda Festival fa parte anche il concerto già annunciato di Diodato, previsto per sabato 12 luglio 2025 sempre all’Arena del Mare, i cui biglietti sono già in vendita online e nei punti vendita autorizzati.

Maggiori informazioni e nuovi annunci sono previsti nelle prossime settimane.