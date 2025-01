L’azienda genovese Arbore entra nella galassia Disaronno

Genova. Illva Saronno Holding, multinazionale italiana attiva nel settore alcolici grazie principalmente a Disaronno, continua la sua strategia di ampliamento annunciando oggi l’acquisizione da parte della controllata Disaronno Ingredients di una quota di maggioranza dell’azienda di distribuzione Arbore, con sede a Genova, che vanta un’esperienza di oltre 50 anni nel settore dei semilavorati per gelaterie e pasticcerie artigianali nei territori di Liguria e Piemonte.

L’accordo nasce sia in coerenza con la visione strategica di far diventare Disaronno Ingredients e Distributing Excellence il punto di riferimento del settore del gelato artigianale, con l’obiettivo specifico di garantire un servizio sempre di maggiore qualità, controllando tutta la catena del valore fino alla distribuzione finale.

Marco Casol, Chief Executive Officer, Disaronno Ingredients dichiara: “Sono felice, ma soprattutto orgoglioso e onorato di avere la possibilità di lavorare fianco a fianco con Luigi Rè e la sua famiglia. Luigi è un’icona del nostro settore, un professionista che ha contribuito in modo straordinario alla crescita del mondo del gelato in oltre 30 anni di attività. Sono certo che sapremo valorizzare la sua esperienza e conoscenza, che si sommano al patrimonio di competenze di altre autorevoli figure già parte del gruppo Distributing Excellence, come Claudio Grigoletto e Andrea Peruchetti. Insieme, continueremo a innovare e a rafforzare il nostro impegno per l’eccellenza in questo settore straordinario”.

Pietro Macchiarella, Head of M&A and Business Development, Illva Saronno Holding aggiunge: “Con l’acquisizione di Arbore proseguiamo lungo il solco, tracciato nel corso degli anni, di acquisizioni di partner distributivi con una lunga e profonda esperienza sul territorio, che ci consente di servire i nostri clienti con maggior efficacia ed efficienza affiancandoli e supportandoli a 360° con un servizio di altissima qualità. Insieme a Vecogel e G&P, Arbore costituisce un ulteriore prezioso tassello nella creazione di un network distributivo consolidato e radicato nel Nord-Italia, che consente a Disaronno Ingredients di essere sempre più vicino e a diretto contatto con il cliente in un mercato altamente frammentato”.