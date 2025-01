Lavoro, Uil all’attacco sul patto del turismo in Liguria: “Produce precariato, noi non lo firmiamo”

Genova. “Un patto del turismo che produce precariato e che fa un favore solo alle imprese, noi non lo firmiamo”. A dirlo sono Emanuele Ronzoni, commissario straordinario della Uil Liguria, e Riccardo Serri, segretario generale Uiltucs Liguria, a margine dell’incontro che si è tenuto ieri in Regione Liguria con l’assessore Luca Lombardi e le organizzazioni sindacali. “Abbiamo notato una certa fretta da parte delle istituzioni per la sigla di questo accordo, ma se il contenuto del patto per il turismo non convince Uil e Uiltucs, a noi cade la penna”, proseguono Ronzoni e Serri.

I sindacati hanno chiesto di alzare l’asticella e l’assessore si è riservato di fare un passaggio con le associazioni datoriali. Ma la Uil non ci sta: “Siamo convinti della bontà del patto del turismo siglato negli anni scorsi ma, giunti al settimo anno, non è più un discorso intorno all’occupazione: il lavoro nel turismo è in deflazione perché non produce lavoro di qualità ed occupazione stabile. Per noi è questione di benessere, sviluppo e di giustizia sociale”.

Secondo i numeri forniti ieri dall’assessorato, sulle ultime 2.247 assunzioni tramite il patto per il turismo solo 223 sono state a tempo indeterminato.“È normale? Per noi no – accusano Ronzoni e Serri -. Il patto dovrà fare necessariamente un salto di qualità, puntando principalmente alla premialità per le aziende che stabilizzano le lavoratrici e i lavoratori del comparto. I soldi pubblici non devono essere utilizzati per premiare i tempi determinati che si riproducono anno dopo anno. Qualcosa non funziona ed è inutile distribuire risorse a pioggia“.

“Occorre poi elevare la quantità minima delle ore del part time per avere accesso alla premialità, così da combattere le sacche di lavoro nero o grigio che si nascondono dietro poche ore di lavoro dei dipendenti. Vogliamo parlare anche degli accordi di secondo livello siglati da 35 aziende su 507? Troppo poco, cara Regione: occorre monitorare i riflessi del patto del turismo affinché il patto sia un accordo tra le parti che produca risultati concreti con la stabilizzazione dei lavoratori e che non sia un mero vantaggio per le imprese”, chiudono Ronzoni e Serri.

“Il patto per il lavoro nel turismo è una misura che crea lavoro e non precariato. E lo ha sempre dimostrato con i risultati – la replica dell’assessore Lombardi -. Come ogni anno siamo impegnati a trovare sempre soluzioni in grado di migliorare gli obiettivi e questo è il momento del confronto durante il quale la Regione sta ascoltando i soggetti interessati per arrivare ad una stesura finale del patto che soddisfi tutti. I tavoli sono ancora aperti e a brevissimo rincontreremo sia i sindacati che gli enti datoriali. Il nuovo patto, così come quelli delle edizioni precedenti, ha come obiettivo la lotta al precariato e per questo anno dopo anno stiamo approntando modifiche significative”.

“Per questo – prosegue Lombardi – stupisce la minaccia da parte della Uil di abbandonare unilateralmente il tavolo che svilisce innanzitutto il serio lavoro di confronto portato avanti con le altre organizzazioni sindacali. Il patto per il lavoro nel turismo è una misura che in Liguria ha avuto un enorme successo e che vogliamo fortemente confermare e migliorare, perché il turismo è un comparto fondamentale per l’economia di questa regione”, conclude Lombardi.