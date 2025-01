Lavori in corso per il nodo di Genova, stop ai treni tra Cogoleto e Sestri ponente sabato 11 e domenica 12 gennaio

Genova. Interventi infrastrutturali di realizzazione del Progetto Unico Nodo di Genova e Terzo Valico e di innalzamento dei marciapiedi di Genova Pegli. Per consentire le attività programmate da Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo FS – è prevista la sospensione della circolazione dei treni, sulla linea Genova-Savona-Ventimiglia fra Cogoleto e Genova Sestri Ponente, sabato 11 e domenica 12 gennaio.

Modifiche alla circolazione sono programmate per i treni Intercity con cancellazioni nella tratta Ventimiglia – Genova Piazza Principe e ai treni Regionali con cancellazioni nella tratta Cogoleto – Genova Sestri Ponente.

Rete Ferroviaria Italiana, Gruppo FS, ha predisposto brochure informative allegate e locandine dedicate all’interruzione distribuite ed esposte nelle stazioni di Genova Piazza Principe, Brignole, Pra’, Sestri Ponente Aeroporto, Voltri, Arenzano, Cogoleto e Savona.

Inoltre, nei giorni dell’interruzione alla stazione di Cogoleto, il servizio di informazioni sarà supportato, da un desk con personale dedicato che offrirà un nuovo punto di riferimento ai viaggiatori per conoscere le finalità dei cantieri, i servizi in stazione e avere le informazioni sul proprio viaggio.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito rfi.it e i siti delle imprese ferroviarie

Le modifiche in dettaglio

Dalle ore 21:00 di venerdì 10 alle ore 23:59 di domenica 12 gennaio 2025, i treni Intercity delle relazioni Ventimiglia – Milano/Roma e Savona – Milano/Torino e viceversa, subiranno variazioni di orario e non circoleranno tra Genova e Savona o tra Genova e Ventimiglia.

Nei giorni 11 e 12 gennaio sono effettuati treni straordinari Intercity per la relazione Savona – Ventimiglia. Il treno Intercity 518 Roma Termini – Ventimiglia subirà variazioni anche il 10 gennaio.

Dalle ore 22:30 di venerdì 10 alle ore 23:59 di domenica 12 gennaio 2025, i Treni del Regionale subiscono variazioni di orario anche con anticipi, sono cancellati totalmente o parzialmente tra Savona e Genova o Cogoleto e Genova e alcuni viaggiano con nuova numerazione. Le modifiche alla circolazione possono interessare anche treni circolanti immediatamente prima o dopo l’orario programmato dei lavori

Nelle tratte interessate alle modifiche alla circolazione è istituito un servizio con bus con aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale. I posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto, si consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non sono ammessi animali di grossa taglia eccetto i cani da assistenza.

Le attività in corso di realizzazione

Si tratta delle attività di innalzamento a 55 cm di altezza dal piano binari dei due marciapiedi della stazione di Genova Pegli con il completamento degli interventi di finitura del secondo marciapiede e l’avvio delle attività sul primo marciapiede a seguito della sua rifunzionalizzazione idraulica

Sono inoltre previste attività tecnologiche nella Bretella di Pra’ e lavorazioni di completamento all’armamento (pietrisco, traverse e rotaie), del nuovo bivio ferroviario nella località di Genova Voltri di recente attivazione.