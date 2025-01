“Check-up” per la Lanterna di Genova: uno studio sulla sua resistenza ai fulmini

Genova. La Lanterna di Genova deve andare “dal medico”. L’iconico simbolo del capoluogo ligure verrà sottoposto a un’analisi approfondita per capire lo stato del suo sistema parafulmini, installato nel 2020 proprio per prevenire guasti dopo quello causato, nel 2019, da una scarica atmosferica.

A oggi infatti “non si ha contezza dello stato attuale dell’insieme degli apparati che definiscono il sistema di protezione dalle scariche atmosferiche”, si legge nel documento con cui il Comune affida l’indagine sullo stato di salute della Lanterna a un laboratorio di ingegneria di Trieste, uno dei pochi in possesso delle apparecchiature necessarie. Si tratta, nello specifico, del laboratorio dell’ingegnere Edoardo Marega, uno dei massimi esperti nazionali nel settore, che svolgerà gli accertamenti finanziati nell’ambito del bando Prima di manutenzione tecnica, amministrativa e curatoriale finanziato dalla Compagnia di San Paolo per il triennio 2024-2025-2026.

La Lanterna è stata più volte colpita da fulmini in passato. A novembre 2019, per esempio, una scarica aveva causato gravi danni all’impianto di illuminazione e a quello del wifi del museo, e la Capitaneria di Porto era stata costretta a diramare un avviso alle navi in navigazione per comunicare lo spegnimento del faro.

Dall’anno successivo il complesso monumentale era stato dotato di un apposito sistema di protezione, ma nell’estate del 2024, nel corso di un temporale, un altro fulmine aveva colpito la torre danneggiando il circuito di videosorveglianza della struttura. Impossibile sostituire le telecamere senza accertare il reale stato del sistema parafulmini: da qui la decisione di commissionare un’indagine approfondita.