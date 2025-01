La nave Ocean Viking in arrivo domani a Genova con a bordo 44 migranti

Genova. È previsto per domani 24 gennaio, verso metà mattinata, l’approdo della nave Ocean Viking presso il porto di Genova.

L’imbarcazione di SOS Mediterranée, da quattro giorni in navigazione, ospita attualmente 44 persone, in maggioranza uomini. Originariamente a bordo vi erano 83 persone, tra cui 34 bambini e ragazzi, ma 28 minori non accompagnati e 11 donne (di cui 3 in stato di gravidanza) sono stati fatti sbarcare al Porto Isola Bianca di Olbia, in Sardegna, nella giornata di oggi, trasbordati dalla nave in rada alla terraferma tramite le motovedette della Capitaneria di Porto. Le donne incinte, tra cui una al nono mese, sono state accompagnate al reparto di ginecologia dell’ospedale di Olbia. La nave è ripartita poco fa.

I profughi sono stati tratti in salvo da un gommone in difficoltà a seguito di un “mayday” nella zona di ricerca e soccorso libica nella serata del 20 gennaio; si tratta di persone provenienti da Camerun, Etiopia, Costa D’Avorio, Burkina Faso e altri Paesi dell’area sub-sahariana.

La Croce Bianca Genovese sarà presente per garantire l’assistenza sanitaria in coordinamento con la Prefettura di Genova e ANPAS.