La mossa di Piciocchi: 450mila euro in più ai Municipi per la manutenzione diffusa

Genova. La giunta comunale di Genova, su proposta del vicesindaco reggente e assessore al Bilancio Pietro Piciocchi, ha approvato lo stanziamento di 450mila euro per la manutenzione diffusa nei nove Municipi. È uno dei provvedimenti varati nel corso della giunta itinerante a Molassana, riunita oggi all’auditorium della biblioteca Saffi.

“Abbiamo stanziato questi ulteriori fondi per le manutenzioni, per facilitare i Municipi a effettuare azioni tangibili dal verde alle asfaltature”, ha sottolineato Piciocchi. Una mossa che fa il paio con le intenzioni espresse dal vicesindaco già a novembre, quando parlava già da candidato in pectore del centrodestra commentando i risultati deludenti delle regionali a Genova: “Credo che in questi anni ci sia stata una grande concentrazione da parte nostra sul tema della grandi opere – diceva -. Forse non siamo stati in grado di manifestare e dimostrare attenzione ai problemi quotidiani delle persone, dalle manutenzioni e alla pulizia. Su questo dobbiamo lavorare”.

L’assessore ai Lavori pubblici e Manutenzioni Ferdinando De Fornari sta incontrando in questi giorni i presidenti di Municipio che hanno fornito indicazioni per l’elaborazione degli elenchi degli interventi prioritari sui diversi territori.

Durante la riunione di giunta è stato anche illustrato l’iter del progetto dell’ex cinema Nazionale di Molassana, che sarà oggetto di un’assemblea pubblica nelle prossime settimane.

Approvata anche l’istituzione della consulta delle famiglie, su proposta dell’assessore alle Politiche dell’Istruzione 0-6 Francesca Corso, e il protocollo d’intesa tra Comune di Genova, Camera di Commercio, Inps, associazioni degli agenti immobiliari e Guardia di finanza per la prevenzione e il contrasto dell’abusivismo e allo svolgimento irregolare delle intermediazioni immobiliari, su proposta dell’assessore alla Sicurezza Sergio Gambino.