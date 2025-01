La Lega vuole cancellare il parere vincolante delle Soprintendenze, Piana: “Basta lungaggini”

Roma. La Lega vuole inserire una norma per rendere non più vincolante il parere delle Soprintendenze sui progetti di rilievo urbanistico e paesaggistico. Ad annunciare la novità – che potrebbe avere ricadute anche sulle numerose opere in programma a Genova e in Liguria – è il partito di Matteo Salvini che ha presentato un emendamento apposito al decreto legge Cultura, attualmente in commissione alla Camera.

“Più semplificazione – si legge nella nota diffusa dal Carroccio – Obiettivo: liberare gli uffici dalle pratiche che non riguardano i grandi monumenti o le rilevanti opere storiche, affidando ai Comuni l’ultima parola su tutte le altre decisioni urbanistiche e paesaggistiche perché il parere delle Soprintendenze non sarà più vincolante. La proposta è in linea con la sburocratizzazione voluta da Matteo Salvini con il Salva-casa”. Il primo firmatario della proposta è il deputato Gianangelo Bof.

La proposta ha già ricevuto il plauso di Alessandro Piana, vicepresidente della Liguria con delega agli Enti locali: “Un passo fondamentale per rendere più efficiente la macchina amministrativa e per ridurre la burocrazia che spesso rallenta interventi necessari per il territorio e i cittadini. Sburocratizzare è una priorità per garantire rapidità e concretezza nelle scelte amministrative evitando lungaggini che penalizzano lo sviluppo degli enti locali. I Comuni sovente necessitano di avere più autonomia nel poter governare il proprio territorio, senza tempi biblici e di conseguenza aumenti dei costi delle opere”.

“Semplificazione, efficienza e velocizzazione delle pratiche per i nostri sindaci e cittadini – evidenzia la senatrice ligure della Lega Stefania Pucciarelli -. Con un emendamento presentato al dl Cultura dalla Lega, prevediamo che il parere della Soprintendenza non sia più vincolante per le pratiche che riguardano le opere pubbliche, eccetto quelle di rilevanza storica o monumentali. Più autonomia ai nostri sindaci sulle decisioni urbanistiche e meno burocrazia, seguendo la strada tracciata da Matteo Salvini con il Salva-casa. Avanti verso l’approvazione: obiettivo liberare gli uffici comunali da tante pratiche e sbloccare le opere pubbliche”.