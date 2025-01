La giunta itinerante fa tappa a Molassana: “Sollecitazioni per lo Skymetro, lo spiegheremo ai cittadini”

Genova. Sesto appuntamento per l’incontro settimanale con I quartieri in giunta che ha fatto tappa nel quartiere di Molassana, presso l’auditorium della biblioteca Saffi, nel Municipio IV Media Val Bisagno. La riunione è iniziata con la discussione dei punti all’ordine del giorno, seguita dalla condivisione e votazione dei provvedimenti, con la partecipazione del presidente del Municipio, Maurizio Uremassi e dei componenti della giunta municipale.

Dopo la seduta di giunta, che ha visto tra l’altro l’approvazione di 450mila euro di risorse extra per le manutenzioni diffuse nei quartieri, la seconda parte dell’incontro è stata dedicata all’ascolto delle associazioni ed enti individuati dal Municipio che si sono fatti portavoce delle istanze territoriali. Tra i temi affrontati la viabilità nei pressi della Volpara e in generale della vallata, istanze di sicurezza, il nuovo forno crematorio, la cava Cavalletti, spazi per i giovani.

“Abbiamo avuto molte sollecitazioni dal territorio per accelerare sullo Skymetro – ha detto al termine dell’incontro il vicesindaco reggente Pietro Piciocchi – in questo momento mi sto concentrando su questo dossier per spiegare alla cittadinanza un’opera complessa che richiede di risolvere diverse questioni che ho portato anche a Roma ieri”.

Tra i temi affrontati anche gli spazi giovanili. “Abbiamo affrontato il tema della riqualificazione dell’ex cinema Nazionale con un cronoprogramma: presenteremo il progetto di uno spazio molto flessibile aperto anche ai giovani per l’aggregazione, il contrasto delle fragilità e per incrementare le loro attività – ha proseguito Piciocchi – Si è parlato con il comitato Banchelle sia della situazione per i collegamenti di mobilità pubblici, che tra l’altro abbiamo potenziato, sia per del consolidamento del muro di via delle Banchelle che stiamo monitorando. Abbiamo parlato anche il tema dell’acquedotto storico e i relativi interventi di riqualificazione oltre che della sistemazione di palestre, di spazi per i giovani, della scuola Andersen con il recupero delle formelle di Luzzati, che sono un patrimonio da valorizzare, e di svariati bisogni sentiti dalla popolazione”.

Al termine della giunta Piciocchi e gli assessori comunali hanno effettuato diversi sopralluoghi negli impianti sportivi e nelle scuole della zona. Il vicesindaco ha effettuato, dopo la riunione, un sopralluogo con il presidente Uremassi in via Fossato di Cicala, dove ha incontrato le famiglie residenti per affrontare soluzioni di collegamento con le abitazioni della zona.