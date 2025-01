La Befana dei vigili del fuoco è arrivata a Genova incantando i più piccoli

Genova. Graziata anche da un meteo più clemente del previsto, dopo le piogge della prima parte della mattina, questo pomeriggio in piazza Matteotti la Befana si è calata dalla scala dei Vigili del fuoco e ha consegnato la calza ricca di caramelle ai bambini presenti.

Uno spettacolo emozionante per i più piccini, che hanno anche avuto l’opportunità di salire su uno dei mezzi del Comando dei Vigili del fuoco e visitarlo.

Ad accompagnare la giornata, la musica della banda di Rivarolo. Tremila secondo il Comune di Genova i cittadini in piazza per assistere all’evento, alla cui realizzazione hanno partecipato 35 vigili del fuoco, la polizia locale A rendere possibile l’evento e l’Associazione nazionale Carabinieri.

Le caramelle sono state donate da Fiva Confcommercio e da Carrefour. Gadget e materiale di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata è stato invece donato da Amiu, durante la festa.

“Piazza Matteotti- commenta l’assessore alle Tradizioni cittadine del Comune di Genova Paola Bordilli – è stata invasa da un fiume di famiglie, bambini e giovani, pronti a vivere un momento di festa all’insegna dell’intrattenimento e delle tradizioni locali. Questa manifestazione chiude ormai le nostre festività natalizie da otto anni, dimostrandosi attesa e partecipata. La magia della Befana ha preso vita oggi pomeriggio e ha reso felici centinaia di bambini, che hanno avuto anche l’opportunità di salire sui mezzi dei Vigili del fuoco, mentre in tanti negozi è stato possibile acquistare i tipici dolci dell’epifania, sostenendo così le piccole realtà produttive della nostra città. La Befana di piazza Matteotti ci ha dato l’occasione di salutare insieme l’anno appena trascorso e di accogliere il nuovo con un sorriso. Un evento straordinario, che ha confermato il legame profondo che unisce la nostra comunità. Vedere così tante famiglie riunite in piazza ci riempie di orgoglio e ci dà la carica per affrontare con entusiasmo i nuovi progetti per il futuro”.