Nido e scuole d’infanzia, il 21 gennaio si aprono le iscrizioni per il Comune di Genova

Genova. Il Comune di Genova, di concerto con l’Ufficio scolastico regionale della Liguria, ha deciso di uniformare il periodo per le domande di iscrizione alle scuole infanzia comunali a quello relativo alle scuole statali, sulla base delle date indicate in una circolare del ministero dell’Istruzione.

Le domande potranno quindi essere presentate nel periodo compreso tra le 8 del 21 gennaio e le 20 del 10 febbraio. Restano invariate le date di svolgimento degli open day (16 e 17 gennaio dalle 16.30 alle 18) che prevedono visite delle scuole e laboratori per famiglie e bambini, per un primo approccio al servizio.

Tutte le info a questo link. “Con una nota del 3 gennaio, il ministero ha rideterminato le date per la presentazione delle domande di iscrizione alle scuole dell’Infanzia, precedentemente individuate dall’8 al 31 gennaio – spiega l’assessora alle Politiche dell’Istruzione Francesca Corso – abbiamo dunque deciso di uniformare nello stesso periodo l’iscrizione alle scuole dell’Infanzia comunali, con l’obiettivo di fornire alle famiglie una visione complessiva dell’offerta cittadina sui servizi educativi per la fascia 3-6 anni, nonché un orientamento più approfondito per una scelta più ponderata”.

I servizi educativi del Comune di Genova comprendono 45 scuole infanzia (fascia 3-6 anni), 34 nidi d’infanzia (fascia 0-3 anni) e 11 sezioni primavera (fascia 24-36 mesi).

I criteri di accesso, definiti dal Regolamento dei servizi educativi per l’infanzia e associati a un determinato punteggio, sono orientati a migliorare le condizioni di organizzazione familiare per un adeguato sostegno allo sviluppo educativo dei bambini e si riferiscono, in particolare, alla condizione lavorativa di entrambi i genitori e alla disabilità certificata (Legge 104/92), estendendone il riconoscimento ai casi di accertamento ancora in corso.