Iscrizioni a scuola, Genova Inclusiva: “Ritardi nelle pratiche per studenti con disabilità”

Genova. “Anche quest’anno, in occasione delle nuove iscrizioni scolastiche, si segnala un ritardo nella gestione delle pratiche relative alla Legge 104/92 per studenti e studentesse con disabilità”. Lo scrive Marco Macrì, portavoce di Genova Inclusiva.

“Tale situazione, purtroppo, potrebbe generare difficoltà per i genitori di figli e figlie ancora in attesa di certificazione”, continua.

Genova Inclusiva invita “la pubblica amministrazione, come già avvenuto negli anni precedenti grazie all’intervento del garante per l’infanzia, a prendere in considerazione il modello C presentato dai genitori. Questo consentirebbe di garantire il corretto iter di iscrizione e assicurare il pieno rispetto del diritto all’istruzione per gli studenti e le studentesse interessati”.

“Ribadiamo l’importanza di un intervento tempestivo e coordinato al fine di tutelare le famiglie e i diritti dei minori coinvolti”, conclude Macrì.