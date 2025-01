Pedone investito ad Albaro: portato in codice rosso al San Martino

Genova. Grave incidente stradale questa sera intorno alle 19.30 nel quartiere di Albaro.

E’ successo in via Orsini, Un pedone per cause in via di accertamento è stato investito mentre attraversava la strada in via Ordini.

L’uomo che ha circa 70 anni, ha riportato un grave trauma cranio-facciale. E’ stato stabilizzato e intubato dai medici del 118 accorsi con l’automedica Golf 1 e portato in codice rosso, il più grave, al pronto soccorso dell’ospedale San Martino.

Sul posto la sezione infortunistica della polizia locale per i rilievi dell’incidente.