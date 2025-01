Nuovo infortunio per Bucci, frattura composta alla clavicola destra dopo una caduta

Genova. Nuova disavventura per il presidente della Liguria Marco Bucci. Il governatore ed ex sindaco di Genova è stato visto uscire dall’ospedale Galliera con un braccio steccato e poco dopo è arrivata la conferma ufficiale: frattura composta alla clavicola destra.

All’origine una “caduta accidentale“, secondo la nota diffusa dalla Regione. Da quanto risulta in via ufficiosa, Bucci si sarebbe infortunato nel primo pomeriggio mentre sbrigava faccende private. Sarebbe successo poco dopo la conferenza stampa di presentazione di Euroflora 2025 al Porto Antico.

Nonostante il dolore, il presidente ligure pensava che non fosse successo nulla di grave e infatti ha partecipato al sopralluogo presso il cantiere dello scolmatore del Bisagno insieme all’assessore Giacomo Giampedrone. Solo dopo questo impegno, visto che la situazione non accennava a migliorare, avrebbe deciso di farsi visitare al Galliera dove gli è stato applicato un supporto mobile per evitare movimenti bruschi della spalla ed è tornato al lavoro nel proprio ufficio. I medici prevedono una guarigione in quattro settimane.

L’episodio non ha fermato la giornata di intenso lavoro del presidente che subito dopo si è fatto ritrarre nel suo ufficio col supporto ortopedico al braccio.

Per Bucci non si tratta del primo episodio analogo da quando è presente sulla scena politica. Nel 2021 aveva riportato la frattura di sei costole dopo uno svenimento improvviso in casa sua ed era stato costretto a portare un collare ortopedico per diverse settimane. Al di là delle cadute, è ormai nota la sua patologia oncologica: a inizio giugno 2024 era stato operato, sempre al Galliera, per una metastasi linfonodale cutanea e lo scorso settembre ha terminato il ciclo di radioterapia. Inoltre è affetto da una forma di diabete con diverse complicanze.

Macrì (Genova Inclusiva): “Privilegiato o ha atteso come tutti? Chiediamo trasparenza”

Polemiche arrivano da Marco Macrì, referente di Genova Inclusiva: “Una vicenda che solleva interrogativi legittimi: Bucci avrà davvero trascorso tre giorni in barella, come accade purtroppo a tanti cittadini nei nostri ospedali? Oppure i medici del Consiglio superiore della sanità ligure, guidati dal professor Bassetti, si sono mobilitati immediatamente per garantirgli cure tempestive e privilegiate? La sanità pubblica dovrebbe essere uguale per tutti. Sarebbe stato un segnale di rispetto verso i genovesi se il “sindaco di tutti”, una volta giunto in pronto soccorso, fosse stato trattato come ogni altro cittadino, affrontando le stesse attese e difficoltà che ogni giorno colpiscono migliaia di persone. Purtroppo, questa vicenda sembra confermare una realtà ben diversa: ci sono cittadini di serie A e cittadini di serie B. Chiediamo chiarezza e trasparenza su quanto accaduto, perché la sanità deve essere un diritto universale, non un privilegio riservato a pochi”.