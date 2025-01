Genova. L’influenza non accenna ad allentare la morsa in Liguria, come dimostrano i tantissimi accessi ai pronto soccorso e i numerosi ricoveri per complicazioni dovute al virus. A confermarlo è l’infettivologo Matteo Bassetti, coordinatore del Consiglio superiore della sanità ligure: “È stata una settimana davvero impegnativa”, ha scritto sui social.

Il problema non è rappresentato soltanto dalla mole di persone che hanno contratto l’influenza, ma anche dalla frequenza con cui il virus causa quadri clinici gravi, che necessitano di ricovero ospedaliero: “Per la maggioranza in soggetti fragili e ultra fragili non vaccinati – ha spiegato Bassetti – In questo momento sono 8 i ricoverati con forme gravi di influenza da H1N1 e H3N2 in malattie infettive. Speriamo di aver raggiunto il picco, perché un’altra settimana con questi numeri rischia di essere davvero molto impegnativa”.

Bassetti la scorsa settimana aveva confermato anche di avere ricoverato in rianimazione una giovane donna di 29 anni con una grave polmonite da influenza B, a dimostrazione di come il virus possa avere decorsi molto pericolosi.

Studi medici e ambulatori aperti nel weekend

Proprio alla luce del boom di casi di influenza e del picco ormai raggiunto, è stata disposta l’apertura straordinaria di ambulatori e studi medici nei festivi per tutto il mese di gennaio. Sarà possibile accedere dunque anche questo fine settimana, 18 e 19 gennaio, e anche il 25 e il 26 gennaio.

L’offerta è aperta a tutti i cittadini dell’area metropolitana, che possono rivolgersi ai medici che compaiono nell’elenco di seguito riportato, anche se diversi dal proprio medico di medicina generale. Il calendario copre tutti i distretti sociosanitari di Asl 3. L’accesso è diretto, senza necessità di prenotazione, negli orari indicati.

“L’incidenza di sindromi influenzali in Liguria – aveva spiegato il direttore generale di Alisa Filippo Ansaldi – ha raggiunto il picco durante le vacanze natalizie in anticipo sul quadro nazionale; nella nostra regione in particolare abbiamo osservato una frequenza di malattia molto elevata nella coorte degli over65 con ricadute sugli accessi ospedalieri. Stiamo osservando la co -circolazione di più tipi e sottotipi di influenza, con prevalenza di virus A(H1N1), e di altri virus respiratori. Anche nelle altre regioni l’incidenza è in aumento, non possiamo, quindi, escludere una seconda riaccensione della circolazione virale anche nelle prossime settimane”.