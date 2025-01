Genova. Anche la Liguria sembra avere raggiunto il picco dei casi di influenza, come dimostra il sovraffollamento dei pronto soccorso che si registra ormai da inizio anno e che non accenna a diminuire.

Tosse, febbre, mal di testa e tutti i disturbi tipici del virus si registrano ormai in migliaia di case, e in alcuni casi il quadro diventa particolarmente impegnativo, a dimostrazione che l’influenza quest’anno colpisce duro, soprattutto nelle varianti. Il giorno prima dell’Epifania al San Martino è stata ricoverata in rianimazione una giovane donna di 29 anni con una grave polmonite da influenza B, come ha fatto sapere l’infettivologo Matteo Bassetti, ricordando che “l’influenza colpisce tutti: bambini, adulti e anziani, e può causare casi impegnativi ad ogni età ed in ogni condizione”.

Picco influenza, gli accessi regionali a studi medici e ambulatori

Stando ai dati regionali, dal 7 dicembre a oggi sono stati 3.341 gli accessi registrati in tutta la Liguria, la maggioranza in Asl 3 (1277). In Asl 1 gli accessi sono stati 442, in Asl 2 invece 325. L’Asl 4 ne ha registrati invece 475, l’asp 5 infine 822. Proprio alla luce del picco di influenza e dell’affanno dei pronto soccorso, gli ambulatori resteranno aperti anche nei prossimi tre weekend: 11-12 gennaio, 18-19 gennaio, 25-26 gennaio.

“Considerato l’importante afflusso negli Influenza Point che si è registrato in questo mese – ha spiegato l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò – abbiamo deciso di prolungare l’accordo con i medici di medicina generale per tutto il mese di gennaio. In questo modo i pronto soccorso verranno sgravati da un ulteriore stress, soprattutto ora che ci stiamo avviando verso il picco influenzale. Desidero ringraziare i medici che in queste festività hanno prestato servizio presso gli ambulatori, continuando a lavorare per aiutare chi in quest’ultimo mese è stato colpito dall’influenza e magari è andato incontro a qualche complicazione”.

Pronto soccorso ancora in affanno: “Casi molto impegnativi”

Anche la giornata di mercoledì è stata difficile per le strutture ospedaliere cittadine. Il Villa Scassi, in particolare, risultava a metà giornata molto affollato, ’solo’ affollati San Martino e Galliera. La Regione Liguria, attraverso la convenzione stipulata con i medici di medicina generale, ha ‘reclutato’ 181 medici di medicina generale disponibili, cui si aggiungono 75 studi medici e cinque sedi di Asl e ospedali aperti anche nei giorni festivi. Ciò nonostante, non è stato possibile evitare il pesante sovraffollamento delle strutture. L’epidemiologo Giancarlo Icardi aveva chiarito che il picco dell’influenza sarebbe stato raggiunto nella seconda settimana di gennaio, complici pranzi e cenoni natalizi e la riapertura delle scuole, il 7 gennaio.

Bassetti, coordinatore del Consiglio superiore della sanità ligure – che si è tra l’altro riunito per la prima volta il 7 gennaio – ha stimato che i casi continueranno a crescere sino alla metà di gennaio: “Nella prima settimana di gennaio gli ospedali e i pronto soccorso sono sotto grande pressione perché molti dei casi di influenza di quest’anno sono davvero impegnativi – ha spiegato – Si tratta principalmente di casi di polmoniti, anche gravi, causati da virus dell’influenza A (H1N1 e H3N2) e anche dalla B, che sta credendo molto negli ultimi giorni”.