Influenza, in Liguria la seconda incidenza più alta: “Il picco previsto per la settimana prossima”

Genova. La Liguria è la seconda regione italiana per incidenza delle sindromi influenzali nella settimana di Natale, appena prima di Capodanno. A dirlo è l’ultimo report della rete RespiVirNet elaborato dal dipartimento malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità in base alle segnalazioni dei medici di famiglia. Un fattore che contribuisce a spiegare le giornate critiche nei pronto soccorso, anche oggi presi d’assalto da centinaia di pazienti, di cui molti con patologie respiratorie. Ma il peggio deve ancora arrivare, perché il picco è previsto la prossima settimana.

La Liguria risulta al momento l’unica regione in “zona arancione” con un’incidenza di 12,7 casi ogni mille persone, basata sui 1.080 pazienti segnalati da 59 medici che seguono complessivamente 85.070 assistiti. In proiezione sulla popolazione significa circa 20mila persone a letto con influenza o sintomi provocati da virus analoghi. In condizioni più critiche, sulla carta, c’è solo la Campania, che registra un’incidenza da “zona rossa” con 21,32 casi ogni mille persone (ma la base statistica è decisamente inferiore, pari a soli 17 medici con 23.355 assistiti).

“I dati ci dicono che l’incidenza dovrebbe ancora leggermente salire, senza arrivare ai valori dell’anno scorso, quando avevamo registrato 18-19 casi su mille – spiega l’epidemiologo Giancarlo Icardi, direttore dell’istituto di igiene dell’ospedale San Martino -. Quest’anno siamo in leggero anticipo rispetto al resto d’Italia, quindi, in base a fattori come il meteo, la socializzazione natalizia e la riapertura delle scuole il 7 gennaio, ci possiamo aspettare di raggiungere il picco nella seconda settimana del 2025 con valori intorno a 15-16 casi ogni mille abitanti”.

Significativi anche i dati della sorveglianza virologica: “Ad oggi un tampone su quattro di quelli inviati dai medici sentinella è positivo per influenza, un dato elevato: in particolare il 20% è il virus H3, il più comune, e il rimanente 5% è il tipo B che ha minore circolazione. Il quadro virologico è rispettato: abbiamo una circolazione decisamente epidemica dei virus influenzali che è andata a sostituire i virus simil-influenzali e il Covid. Ora abbiamo l’influenza al primo posto, al secondo posto il virus respiratorio sinciziale, al terzo posto l Sars-Cov-2 che messi insieme provocano il 70% delle sindromi. Il rimanente 30% sono rinovirus e coronavirus umani, che generano raffreddori e sindromi influenzali un po’ meno cattive”.

Sempre in base al monitoraggio dell’Iss, nella nostra regione la fascia in cui si registra la maggiore incidenza è quella dei bambini tra 0 e 4 anni con 25,91 casi ogni mille persone. Seguono gli adulti tra 15 e 64 anni con 14,54 casi su mille, quindi la fascia 5-14 anni con 12,42 casi. L’impatto sugli over 65 – la categoria di popolazione più a rischio di complicanze, ricoveri e mortalità – è il più contenuto con 8,15 casi su mille.

Il risultato è attribuito alla buona copertura vaccinale, che prima delle festività natalizie era arrivata a 189.487 dosi per i soggetti con più di 65 anni, avvicinandosi al 50%. “È vero che rispetto ai 4 casi su mille che vedevamo all’inizio di dicembre il dato è raddoppiato, ma possiamo dire che il gruppo target regge l’urto abbastanza bene”. In altri termini, senza l’apporto della campagna vaccinale l’impatto sui pronto soccorso sarebbe ancora più drammatico: “Se consideriamo che circa l’1% della popolazione in quella fascia è soggetto a complicanze, vuol dire il vaccino ha evitato oltre 2mila casi, con relativi accessi in meno alle cure sanitarie”.