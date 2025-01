Influenza, in Liguria picco raggiunto “ma non possiamo escludere una riaccensione dei virus”

Genova. “La prima settimana di gennaio ​è stata sicuramente la più pesante per l’influenza in Liguria, con molti ricoveri dovuti anche a virus diversi, la B, la A, H1N1. L’influenza continuerà a colpire anche la prossima settimana. Con una incidenza di circolazione del virus di 11,8 per mille siamo tra le prime regioni italiane​ dopo Lazio, Marche, Abruzzo, Campania e Puglia”. Così l’assessore​ regionale alla Sanità Massimo Nicolò in merito alla circolazione dell’influenza in Liguria.

“Ancora di più in questa fase ringrazio tutti i sanitari che in questi giorni, così come durante le vacanze di Natale, sono al lavoro per tutelare la salute dei liguri. Ringrazio anche i medici che ci hanno permesso di attivare gli influenza point, che ricordo rimarranno aperti anche durante questi ultimi tre weekend di gennaio​”, sottolinea Nicolò.

“L’incidenza di sindromi influenzali​ in Liguria – continua il direttore generale di Alisa Filippo Ansaldi -​ ha raggiunto il picco durante le vacanze natalizie in anticipo sul quadro nazionale; nella nostra regione in particolare abbiamo osservato una frequenza di malattia molto elevata nella coorte degli over65 con ricadute sugli accessi ospedalieri”.

“Stiamo osservando la co​-circolazione di più tipi e sottotipi di influenza, con prevalenza di virus A(H1N1), e di altri virus respiratori. Anche nelle altre regioni l’incidenza è in aumento, non possiamo, quindi, escludere una seconda riaccensione della circolazione virale anche nelle prossime settimane​”, conclude Ansaldi.

Studi medici e ambulatori aperti nel weekend

Anche in questo fine settimana, sabato 11 e domenica 12 gennaio, a Genova ecco gli studi medici e gli ambulatori aperti nel territorio di competenza dell’Asl 3 Genova. Disponibili anche il servizio di urgenza odontoiatrica a Fiumara e l’ambulatorio di prima accoglienza (codici bianchi) a Pontedecimo.

Prosegue l’iniziativa di Asl 3 di aperture straordinarie di studi medici a Genova nel fine settimana. L’iniziativa ha preso il via sabato 7 dicembre 2024 per supportare i cittadini nel periodo delle festività e proseguirà fino alla fine di gennaio.

L’offerta è aperta a tutti i cittadini dell’area metropolitana, che possono rivolgersi ai medici che compaiono nell’elenco di seguito riportato, anche se diversi dal proprio medico di medicina generale. Il calendario copre tutti i distretti sociosanitari di Asl 3. L’accesso è diretto, senza necessità di prenotazione, negli orari indicati. Il calendario copre tutti i distretti sociosanitari di Asl 3 da ponente a levante.

STUDI MEDICI APERTI A GENOVA

Sabato 11 gennaio 2025

DSS 8

8.00 – 12.00 dott. Luigi Parodi, Casa di Comunità Voltri piazza Odicini 4 Genova Voltri

14.00 – 17.00 dott. Luigi Parodi, Casa di Comunità Voltri piazza Odicini 4 Genova Voltri

DSS 9

8.00 – 12.00 dott. Ubaldo Roccatagliata, Via Ciro Menotti 19/1 Genova Sestri Ponente

14.00 – 17.00 dott. Gianluca Russo, Via Rolando 35/3 Genova Sampierdarena

DSS 10

8.00 – 12.00 dott. Paolo Picco, via G. Poiré 13 Sant’Olcese

14.00 – 17.00 dott. Armando Garresio, via Rivarolo 117r Genova Rivarolo

DSS 11

8.00 – 12.00 dott.ssa Ilaria Ferrari, Via Corsica 5/1 Genova Carignano

14.00 – 17.00 dott.ssa Silvia Lagasco, C.so Magenta 35/2 scala D Genova Castelletto

DSS 12

8.00 – 12.00 dott. Lupo De Capitani, Sede Asl3 Via Struppa 150 Genova Struppa

14.00 – 17.00 dott.ssa Beatrice Siciliano, via Fereggiano 47 Genova

DSS 13

8.00 – 12.00 dott. Jacopo Fabbri, Viale Pio VII 50/2 Genova

14.00 – 17.00 dott. Alì Reza Mokhtari, Piazza Matteotti 9 Recco

Domenica 12 gennaio 2025

DSS 8

8.00 – 12.00 dott. Enrico Repetto, Casa di Comunità Voltri piazza Odicini 4 Genova Voltri

14.00 – 17.00 dott. Maliheh Abaei, Via Poggi 21/1 Cogoleto

DSS 9

8.00 – 12.00 dott.ssa Luisa Masi, Via Rolando 8/2 Genova Sampierdarena

14.00 – 17.00 dott.ssa Elena Gaggero, Via Borzoli 13 Genova Sestri Ponente

DSS 10

8.00 – 12.00 dott.ssa Rossana Olsen, via Delle Piane 27 Ronco Scrivia

14.00 – 17.00 dott.ssa Rossana Olsen, via Delle Piane 27 Ronco Scrivia

DSS 11

8.00 – 12.00 dott.ssa Agnese Braggio, Via Corsica 5/1 Genova Carignano

14.00 – 17.00 dott.ssa Flavia Cardamone, Vico Della Casana 9 R Genova

DSS 12

8.00 – 12.00 dott.ssa Alessia Longo, sede Asl3 Via Archimede 30A Genova

14.00 – 17.00 dott. Domenico Iannopollo, Piazzale Parenzo 3/2 Genova

DSS 13

8.00 – 12.00 dott. Jacopo Fabbri, Viale Pio VII 50/2 Genova

14.00 – 17.00 dott. Giancarlo Bafico, Via Del Commercio 10 F/R Genova Nervi

Le date di gennaio vengono pubblicate di settimana in settimana a questo link.

Inoltre:

Ambulatorio di prima accoglienza (codici a bassa complessità) presso l’Ospedale Gallino

L’ambulatorio è attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20 in accesso diretto. Indirizzo: via O. Gallino 5 Genova Pontedecimo.

Servizio di urgenza odontoiatrica ALLA FIUMARA

Si ricorda inoltre che è attivo anche il Servizio di Urgenza Odontoiatrica (S.U.O.) in accesso diretto e senza impegnativa presso il Palazzo della Salute di Fiumara. L’ambulatorio è aperto il SABATO, la DOMENICA e nei GIORNI FESTIVI dalle ore 8 alle ore 12.30 (ultimo accesso ore 12.00). Indirizzo: via Operai 80 Genova Sampierdarena